https://sarabic.ae/20240817/وزير-الخارجية-الفرنسي-نأمل-أن-تفضي-مفاوضات-القاهرة-المقبلة-إلى-اتفاق-بشأن-غزة-1091839818.html

وزير الخارجية الفرنسي: نأمل أن تفضي مفاوضات القاهرة المقبلة إلى اتفاق بشأن غزة

وزير الخارجية الفرنسي: نأمل أن تفضي مفاوضات القاهرة المقبلة إلى اتفاق بشأن غزة

سبوتنيك عربي

أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، أنه يأمل بأن تُفضي مفاوضات القاهرة المقبلة بشأن غزة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين... 17.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-17T09:09+0000

2024-08-17T09:09+0000

2024-08-17T09:09+0000

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لسيجورني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، اليوم السبت.وأضاف الوزير الفرنسي أن "باريس تثمّن الجهود الدبلوماسية لمصر من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة".كما دعا سيجورني إلى "العمل على تفادى تصعيد إقليمي"، محذرًا من أن نتائجه ستكون كارثية.ويواصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، جولة في الشرق الأوسط بزيارة مصر، اليوم السبت 16 أغسطس/ آب الجاري.وتندرج زيارة سيجورني، ضمن سلسلة من الجهود الدولية الرامية إلى منع اتساع رقعة الحرب في غزة وانتشارها إلى المنطقة، فيما تلوح مخاوف من ضربة إيرانية على إسرائيل، ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، أمس الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.

https://sarabic.ae/20240817/وزير-الخارجية-المصري-القاهرة-تبذل-جهودا-خارقة-لمنع-انفلات-الأمور-إلى-دائرة-جهنمية-من-المواجهات-1091839572.html

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