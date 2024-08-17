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وزير الخارجية الفرنسي: نأمل أن تفضي مفاوضات القاهرة المقبلة إلى اتفاق بشأن غزة
وزير الخارجية الفرنسي: نأمل أن تفضي مفاوضات القاهرة المقبلة إلى اتفاق بشأن غزة
سبوتنيك عربي
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، أنه يأمل بأن تُفضي مفاوضات القاهرة المقبلة بشأن غزة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين... 17.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-17T09:09+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لسيجورني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، اليوم السبت.وأضاف الوزير الفرنسي أن "باريس تثمّن الجهود الدبلوماسية لمصر من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة".كما دعا سيجورني إلى "العمل على تفادى تصعيد إقليمي"، محذرًا من أن نتائجه ستكون كارثية.ويواصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، جولة في الشرق الأوسط بزيارة مصر، اليوم السبت 16 أغسطس/ آب الجاري.وتندرج زيارة سيجورني، ضمن سلسلة من الجهود الدولية الرامية إلى منع اتساع رقعة الحرب في غزة وانتشارها إلى المنطقة، فيما تلوح مخاوف من ضربة إيرانية على إسرائيل، ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، أمس الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240817/وزير-الخارجية-المصري-القاهرة-تبذل-جهودا-خارقة-لمنع-انفلات-الأمور-إلى-دائرة-جهنمية-من-المواجهات-1091839572.html
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طوفان الأقصى, مصر, أخبار فرنسا , غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, مصر, أخبار فرنسا , غزة, إسرائيل, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزير الخارجية الفرنسي: نأمل أن تفضي مفاوضات القاهرة المقبلة إلى اتفاق بشأن غزة

09:09 GMT 17.08.2024
© AP Photo / Hussein Mallaوزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني
وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
أعرب وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، أنه يأمل بأن تُفضي مفاوضات القاهرة المقبلة بشأن غزة، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين والأسرى بين حركة حماس وإسرائيل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لسيجورني مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، اليوم السبت.
وأضاف الوزير الفرنسي أن "باريس تثمّن الجهود الدبلوماسية لمصر من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية لغزة".

وأشار إلى ضرورة إحراز تقدم بشكل عاجل باتجاه حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، موضحًا أن "حل الدولتين هو الحل الوحيد الذي يحمل الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

كما دعا سيجورني إلى "العمل على تفادى تصعيد إقليمي"، محذرًا من أن نتائجه ستكون كارثية.
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
وزير الخارجية المصري: القاهرة تبذل جهودا خارقة لمنع انفلات الأمور إلى "دائرة جهنمية" من المواجهات
08:54 GMT
ويواصل وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، جولة في الشرق الأوسط بزيارة مصر، اليوم السبت 16 أغسطس/ آب الجاري.
وتندرج زيارة سيجورني، ضمن سلسلة من الجهود الدولية الرامية إلى منع اتساع رقعة الحرب في غزة وانتشارها إلى المنطقة، فيما تلوح مخاوف من ضربة إيرانية على إسرائيل، ردًا على اغتيال الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران.
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، أمس الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
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