https://sarabic.ae/20240818/إسرائيل-تعلن-مقتل-اثنين-من-أعضاء-حماس-البارزين-في-الضفة-بضربة-جوية-فيديو-1091857308.html
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من أعضاء "حماس" البارزين في الضفة بضربة جوية... فيديو
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من أعضاء "حماس" البارزين في الضفة بضربة جوية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل اثنين من أعضاء حركة حماس البارزين في ضربة جوية استهدفت سيارتهما في جنين بالضفة الغربية. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:38+0000
2024-08-18T06:38+0000
2024-08-18T06:38+0000
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وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن عضوي حماس هما أحمد أبو عرة ورأفت دواسي وإنهما من شمالي الضفة الغربية.ووفقا للبيان، فإن عضوي حماس كانا ضالعين في التخطيط لهجوم إطلاق نار في الأسبوع الماضي في غور الأردن بالضفة الغربية حيث قُتل إسرائيلي يدعى يوناتان دويتش.وأضاف البيان أن أحمد أبو عرة متورط في عمليات إرهابية أخرى ولعب دورا محوريًا في صناعة عبوات ناسفة لأغراض إرهابية. حسب وصفه.كما أشار إلى أن رأفت دواسي كان مسؤولا في البنية التحتية العسكرية لحماس في منطقة جنين.يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي الغارات الجوية في الضفة الغربية بذريعة منع ما يصفها بخلايا فلسطينية مسلحة من تنفيذ عمليات.ومنذ عملية "طوفان الأقصى"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعلن مقتل اثنين من أعضاء "حماس" البارزين في الضفة بضربة جوية... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل اثنين من أعضاء حركة حماس البارزين في ضربة جوية استهدفت سيارتهما في جنين بالضفة الغربية.
وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أن عضوي حماس
هما أحمد أبو عرة ورأفت دواسي وإنهما من شمالي الضفة الغربية.
ووفقا للبيان، فإن عضوي حماس كانا ضالعين في التخطيط لهجوم إطلاق نار في الأسبوع الماضي في غور الأردن بالضفة الغربية حيث قُتل إسرائيلي يدعى يوناتان دويتش.
وأضاف البيان أن أحمد أبو عرة متورط في عمليات إرهابية أخرى ولعب دورا محوريًا في صناعة عبوات ناسفة لأغراض إرهابية. حسب وصفه.
كما أشار إلى أن رأفت دواسي كان مسؤولا في البنية التحتية العسكرية لحماس في منطقة جنين.
يذكر أنه في الأشهر القليلة الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي
الغارات الجوية في الضفة الغربية بذريعة منع ما يصفها بخلايا فلسطينية مسلحة من تنفيذ عمليات.
ومنذ عملية "طوفان الأقصى
"، صعدت إسرائيل اعتداءاتها في الضفة الغربية مما أسفر عن مقتل أكثر من 635 فلسطينيا واعتقال ما يزيد على 10 آلاف آخرين.