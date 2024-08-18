https://sarabic.ae/20240818/إصابة-مراسل-قناة-تركية-وصحفية-فلسطينية-في-قصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-1091873727.html
إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المراسل سامي برهوم، الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT عربي)، أصيب بجروح في قصف إسرائيلي لسيارة الطاقم... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T21:36+0000
2024-08-18T21:36+0000
2024-08-18T21:51+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
قصف إسرائيلي
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وفي نوفمبر الماضي، اتهم مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشن هجمات متعمدة على الصحفيين العاملين في القطاع.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن خمس رصاصات أصابت سيارة الطاقم، وأصيب الصحفي بجروح طفيفة.إصابة صحفية فلسطينيةفي سياق متصل، أصيبت صحفية، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.وكانت نقابة الصحفيين قد رصدت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، 137 جريمة واعتداء وانتهاك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.ووفقا لوكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 40,099 فلسطينيا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240818/حماس-تتهم-نتنياهو-بوضع-شروط-ومطالب-جديدة-بهدف-إفشال-جهود-الوسطاء-وإطالة-أمد-الحرب-1091871596.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي
إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
21:36 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 21:51 GMT 18.08.2024)
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المراسل سامي برهوم، الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT عربي)، أصيب بجروح في قصف إسرائيلي لسيارة الطاقم في قطاع غزة.
وفي نوفمبر الماضي، اتهم مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشن هجمات متعمدة على الصحفيين العاملين في القطاع.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن خمس رصاصات أصابت سيارة الطاقم
، وأصيب الصحفي بجروح طفيفة.
في سياق متصل، أصيبت صحفية، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.
وكانت نقابة الصحفيين قد رصدت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، 137 جريمة واعتداء وانتهاك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ووفقا لوكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 40,099 فلسطينيا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.