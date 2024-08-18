إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
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مرايا العلوم
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20240818/إصابة-مراسل-قناة-تركية-وصحفية-فلسطينية-في-قصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-1091873727.html
إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المراسل سامي برهوم، الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT عربي)، أصيب بجروح في قصف إسرائيلي لسيارة الطاقم... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T21:36+0000
2024-08-18T21:51+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
قصف إسرائيلي
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وفي نوفمبر الماضي، اتهم مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشن هجمات متعمدة على الصحفيين العاملين في القطاع.وذكرت وسائل إعلام تركية، أن خمس رصاصات أصابت سيارة الطاقم، وأصيب الصحفي بجروح طفيفة.إصابة صحفية فلسطينيةفي سياق متصل، أصيبت صحفية، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.وكانت نقابة الصحفيين قد رصدت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، 137 جريمة واعتداء وانتهاك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.ووفقا لوكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 40,099 فلسطينيا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240818/حماس-تتهم-نتنياهو-بوضع-شروط-ومطالب-جديدة-بهدف-إفشال-جهود-الوسطاء-وإطالة-أمد-الحرب-1091871596.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, قصف إسرائيلي

إصابة مراسل قناة تركية وصحفية فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

21:36 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 21:51 GMT 18.08.2024)
© AP Photo / Hatem Aliصورة أرشيفية لتشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أكرم الشافعي، الذي قُتل في قصف إسرائيلي لقطاع غزة يناير 2024
صورة أرشيفية لتشييع جثمان الصحفي الفلسطيني أكرم الشافعي، الذي قُتل في قصف إسرائيلي لقطاع غزة يناير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Hatem Ali
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ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد، أن المراسل سامي برهوم، الذي يعمل لدى هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT عربي)، أصيب بجروح في قصف إسرائيلي لسيارة الطاقم في قطاع غزة.
وفي نوفمبر الماضي، اتهم مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إسرائيل بشن هجمات متعمدة على الصحفيين العاملين في القطاع.
وذكرت وسائل إعلام تركية، أن خمس رصاصات أصابت سيارة الطاقم، وأصيب الصحفي بجروح طفيفة.

إصابة صحفية فلسطينية

في سياق متصل، أصيبت صحفية، مساء الأحد، برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أفاد شهود عيان، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق نيران طائراته ومدفعيته على مجموعة من الصحفيين قرب مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، ما أدى إلى إصابة الصحفية سلمى القدومي.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
"حماس" تتهم نتنياهو بوضع شروط ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب
18:37 GMT
وكانت نقابة الصحفيين قد رصدت خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، 137 جريمة واعتداء وانتهاك من قبل قوات الجيش الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين.
ووفقا لوكالة "وفا"، تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن مقتل 40,099 فلسطينيا وإصابة 92,609 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
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