إصابة 3 من عناصر "اليونيفيل" جراء انفجار جنوبي لبنان

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مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
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29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
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عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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البرنامج المسائي
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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لبنان والعالم
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https://sarabic.ae/20240818/إصابة-3-من-أعضاء-اليونيفيل-جراء-انفجار-جنوبي-لبنان-1091861987.html
إصابة 3 من عناصر "اليونيفيل" جراء انفجار جنوبي لبنان
إصابة 3 من عناصر "اليونيفيل" جراء انفجار جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
تعرض 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، اليوم الأحد، للإصابة إثر انفجار وقع أثناء قيامهم بدورية بمركبتهم. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T11:12+0000
2024-08-18T11:12+0000
اليونيفيل
لبنان
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منظمة الأمم المتحدة
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وقالت "اليونيفيل" في بيان لها: "في وقت سابق من اليوم، أصيب 3 من قوات حفظ السلام أثناء دورية بجروح طفيفة، عندما وقع انفجار بالقرب من مركبتهم، التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".وأكد بيان البعثة الأممية أن "جميع قوات حفظ السلام في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم".وتابعت "اليونيفيل" في بيانها أنها تجري تحقيقا في الحادث، وأنها "تذكّر جميع الأطراف والجهات الفاعلة بشدة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الـ"يونيفيل"، أندريا تيننتي، أعلن الأسبوع الماضي أن دور القوات الأممية الرئيسي اليوم يتمثل في حل النزاع على طول الخط الأزرق، والحفاظ على السلام والاستقرار بين لبنان وإسرائيل.وقال تيننتي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تقوم البعثة بأكثر من 450 نشاط يومي، وتساعد المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وتستخدم فرع التحليل والتنسيق للتواصل مع الجانبين، ما يساعد في خفض التوترات ويتيح للناس في الجنوب استئناف الأنشطة، التي توقفت بسبب تبادل إطلاق النار المستمر، خلال الأشهر العشرة الماضية".وأضاف تيننتي، بالقول: "نظل قلقين للغاية بشأن تبادل إطلاق النار المستمر بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل، فإن أكبر مخاوفنا تكمن في إمكانية حدوث سوء تفاهم أو حسابات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع صراع أوسع بشكل مفاجئ"، موضحًا أن "الأحداث الأخيرة، في الأسابيع الماضية، قد زادت بالتأكيد من حدة التوترات، لكن مازال هناك اعتقاد أن الحل السياسي والدبلوماسي ممكن، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع".ولفت تيننتي إلى أن "البعثة الدولية تواصل مع قائد القوة، الجنرال لازارو، الحفاظ على اتصال وثيق مع الجانبين لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير"، مضيفًا أن "الحفاظ على هذه القنوات المفتوحة للتواصل أمر حاسم لتجنب التصعيد".
https://sarabic.ae/20240812/الجيش-اللبناني-ينفي-وقف-الدوريات-المشتركة-مع-قوات-اليونيفيل-1091643347.html
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اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
اليونيفيل, لبنان, أخبار لبنان, العالم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

إصابة 3 من عناصر "اليونيفيل" جراء انفجار جنوبي لبنان

11:12 GMT 18.08.2024
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبر
تعرض 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل"، اليوم الأحد، للإصابة إثر انفجار وقع أثناء قيامهم بدورية بمركبتهم.
وقالت "اليونيفيل" في بيان لها: "في وقت سابق من اليوم، أصيب 3 من قوات حفظ السلام أثناء دورية بجروح طفيفة، عندما وقع انفجار بالقرب من مركبتهم، التي تحمل علامة الأمم المتحدة بوضوح في محيط يارين، في جنوب لبنان".
وأكد بيان البعثة الأممية أن "جميع قوات حفظ السلام في الدورية عادوا بسلام إلى قاعدتهم".
وتابعت "اليونيفيل" في بيانها أنها تجري تحقيقا في الحادث، وأنها "تذكّر جميع الأطراف والجهات الفاعلة بشدة بمسؤوليتهم عن تجنب إلحاق الأذى بقوات حفظ السلام والمدنيين".
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الـ"يونيفيل"، أندريا تيننتي، أعلن الأسبوع الماضي أن دور القوات الأممية الرئيسي اليوم يتمثل في حل النزاع على طول الخط الأزرق، والحفاظ على السلام والاستقرار بين لبنان وإسرائيل.
وقال تيننتي، خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "تقوم البعثة بأكثر من 450 نشاط يومي، وتساعد المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، وتستخدم فرع التحليل والتنسيق للتواصل مع الجانبين، ما يساعد في خفض التوترات ويتيح للناس في الجنوب استئناف الأنشطة، التي توقفت بسبب تبادل إطلاق النار المستمر، خلال الأشهر العشرة الماضية".
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2024
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وأضاف تيننتي، بالقول: "نظل قلقين للغاية بشأن تبادل إطلاق النار المستمر بين الأراضي اللبنانية وإسرائيل، فإن أكبر مخاوفنا تكمن في إمكانية حدوث سوء تفاهم أو حسابات خاطئة قد تؤدي إلى اندلاع صراع أوسع بشكل مفاجئ"، موضحًا أن "الأحداث الأخيرة، في الأسابيع الماضية، قد زادت بالتأكيد من حدة التوترات، لكن مازال هناك اعتقاد أن الحل السياسي والدبلوماسي ممكن، ولا يوجد حل عسكري لهذا النزاع".
ولفت تيننتي إلى أن "البعثة الدولية تواصل مع قائد القوة، الجنرال لازارو، الحفاظ على اتصال وثيق مع الجانبين لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم الخطير"، مضيفًا أن "الحفاظ على هذه القنوات المفتوحة للتواصل أمر حاسم لتجنب التصعيد".
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