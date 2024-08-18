https://sarabic.ae/20240818/إيران-تؤكد-لمصر-أنها-تحتفظ-بحقها-في-الرد-على-اغتيال-هنية-1091857975.html
إيران تؤكد لمصر أنها تحتفظ بحقها في الرد على اغتيال هنية
إيران تؤكد لمصر أنها تحتفظ بحقها في الرد على اغتيال هنية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، لنظيره المصري بدر عبد العاطي، أن طهران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جريمة إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية الرئيس... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T07:01+0000
2024-08-18T07:01+0000
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وحسب وكالة "تسنيم"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه باقري مساء أمس السبت من وزير الخارجية المصري.وخلال الاتصال، بحث الوزيران آخر التطورات بشان مباحثات وقف إطلاق النار في غزة.وفي السياق، قالت الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال يأتي في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة.وأضافت أن عبد العاطي أطلع نظيره الإيراني على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني.بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفقا لبيان الخارجية المصرية.وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240816/تقرير-قطر-أبلغت-إيران-بإحراز-تقدم-في-مفاوضات-غزة-وحاولت-إقناعها-بعدم-مهاجمة-إسرائيل-1091802007.html
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مصر, إيران, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
مصر, إيران, غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, الأخبار
إيران تؤكد لمصر أنها تحتفظ بحقها في الرد على اغتيال هنية
أكد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، لنظيره المصري بدر عبد العاطي، أن طهران تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جريمة إسرائيل باغتيال إسماعيل هنية الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس.
وحسب وكالة
"تسنيم"، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه باقري مساء أمس السبت من وزير الخارجية المصري.
وخلال الاتصال، بحث الوزيران آخر التطورات بشان مباحثات وقف إطلاق النار في غزة.
وفي السياق، قالت الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصال يأتي في إطار المساعي المصرية المُكثفة التي تستهدف احتواء التصعيد الذي تشهده المنطقة.
وأضافت أن عبد العاطي أطلع نظيره الإيراني على الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة للشعب الفلسطيني.
كما شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تفادي مخاطر توسيع رقعة الصراع الحالي، والتي لن تؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار وتهديد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني على اهتمامه باستمرار التواصل بين البلدين بهدف العمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة. وفقا لبيان الخارجية المصرية.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.