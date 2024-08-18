https://sarabic.ae/20240818/الجزائر-تقرر-إرسال-كميات-من-النفط-إلى-لبنان-بشكل-فوري-لإعادة-التيار-الكهربائي-1091865995.html
الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي
الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي
سبوتنيك عربي
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T14:02+0000
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وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أمس، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.وتابعت أنه إلحاقاً ببيانات المؤسسة السابقة، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، [سواء] كان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر.وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "التوقف جاء بسبب "الخروج القسري" لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل، وفقا لموقع "لبنان 24".وأشارت إلى أنها "استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة".وتابعت المؤسسة أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها".وفي أول تعليق منه على الأزمة، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن "المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
https://sarabic.ae/20240817/كهرباء-لبنان-تعلن-انقطاع-التيار-عن-مرافق-أساسية-منها-المطار-والمرفأ--1091847371.html
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العالم العربي, لبنان, الجزائر
العالم العربي, لبنان, الجزائر
الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة.
وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".
وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".
وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أمس، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.
وتابعت أنه إلحاقاً ببيانات المؤسسة السابقة، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، [سواء] كان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر.
وأعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، يوم أمس الأحد، توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "التوقف جاء بسبب "الخروج القسري" لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل، وفقا لموقع
"لبنان 24".
وأشارت إلى أنها "استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة".
وتابعت المؤسسة أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها".
وفي أول تعليق منه على الأزمة، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن "المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة"، وفقا لصحيفة
"النهار" اللبنانية.