الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240818/الجزائر-تقرر-إرسال-كميات-من-النفط-إلى-لبنان-بشكل-فوري-لإعادة-التيار-الكهربائي-1091865995.html
الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي
الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي
سبوتنيك عربي
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T14:02+0000
2024-08-18T14:02+0000
العالم العربي
لبنان
الجزائر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أمس، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.وتابعت أنه إلحاقاً ببيانات المؤسسة السابقة، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، [سواء] كان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر.وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "التوقف جاء بسبب "الخروج القسري" لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل، وفقا لموقع "لبنان 24".وأشارت إلى أنها "استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة".وتابعت المؤسسة أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها".وفي أول تعليق منه على الأزمة، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن "المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
https://sarabic.ae/20240817/كهرباء-لبنان-تعلن-انقطاع-التيار-عن-مرافق-أساسية-منها-المطار-والمرفأ--1091847371.html
لبنان
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, الجزائر
العالم العربي, لبنان, الجزائر

الجزائر تقرر إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لإعادة التيار الكهربائي

14:02 GMT 18.08.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
قررت الجزائر، اليوم الأحد، إرسال كميات من النفط إلى لبنان بشكل فوري لتشغيل محطات توليد الكهرباء وإعادة التيار الكهربائي في البلاد، حسبما أفاد بيان صادر عن الحكومة.
وجاء في بيان الحكومة الجزائرية أنه "بتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي اليوم مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية نجيب ميقاتي، بحثا خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة خاصة على ضوء تداعيات الانقطاع الشامل مساء أمس للتيار الكهربائي في جميع أنحاء لبنان الشقيق بما فيها المرافق الأساسية".
وأضاف البيان أن "الوزير الأول نذير العرباوي أبلغ نظيره اللبناني نجيب ميقاتي بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتزويد لبنان الشقيق وبشكل عاجل، بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد".
وأعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أمس، عن توقف إمداد جميع المناطق اللبنانية بالكهرباء، إثر نفاذ مخزون معمل الزهراني من الوقود.
وأوضحت المؤسسة، في بيان، أن التوقف القسري لمعمل الزهراني، جراء نفاذ خزين المعمل من مادة الغاز أويل بالكامل، أدى بنتيجته إلى توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليًا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية.
وأشارت إلى أن المؤسسة ستقوم مجدّداً بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريًا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها، ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيًا إلى ما كانت عليه.
أزمة انقطاع الكهرباء في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
"كهرباء لبنان" تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ
أمس, 15:03 GMT
وتابعت أنه إلحاقاً ببيانات المؤسسة السابقة، ولحين تبيان ما ستؤول إليه الأمور فيما خص مساعي الجهات المعنية لمعالجة مسألة تزويد مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، [سواء] كان من خلال اتفاقية المبادلة العراقية أو غيرها من المصادر.
وأعلنت مؤسسة "كهرباء لبنان"، يوم أمس الأحد، توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار ومرفأ بيروت والسجون.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن "التوقف جاء بسبب "الخروج القسري" لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل، جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل، وفقا لموقع "لبنان 24".
وأشارت إلى أنها "استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة".
وتابعت المؤسسة أنها "ستقوم مجددا بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا، بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين مادة الغاز أويل لصالحها".
وفي أول تعليق منه على الأزمة، أكد المدير العام للطيران المدني في مطار بيروت، فادي الحسن، أن "المطار يُؤمّن الطاقة الكهربائية حاليا من المولدات، ونأمل ألا تطول الأزمة"، وفقا لصحيفة "النهار" اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий полка Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMTПоследствия удара Израиля по жилому дому в Газе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 2 من أعضاء حماس البارزين بغارة إسرائيلية07:06 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала