https://sarabic.ae/20240818/الخطوط-الأردنية-تستأنف-رحلاتها-إلى-ليبيا-لأول-مرة-منذ-سنوات-1091860951.html
الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا لأول مرة منذ سنوات
الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا لأول مرة منذ سنوات
سبوتنيك عربي
أعلنت الخطوط الجوية الأردنية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول المقبل... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T10:19+0000
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، احسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.وكان رئيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، قد صرح في وقت سابق، بأن شركته ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى ليبيا بواقع ثلاث رحلات يوميا على الأقل.وشدد المجالي على أن الشركة تسعى منذ فترة لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، لافتا إلى أنها أجرت مسحًا أمنيًّا للإجراءات الأمنية في المطارات الليبية والمسارات المختلفة، كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق قبل فترة وجيزة مع السلطات الليبية المختصة، والحصول على الموافقة لاستئناف التشغيل لمطار طرابلس.
https://sarabic.ae/20230930/الأردن-يقول-إنه-لم-يبلغ-بتعليق-الخطوط-الجوية-اليمنية-رحلاتها-من-صنعاء-إلى-عمان-1081538836.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, أخبار الأردن, الأخبار
الخطوط الأردنية تستأنف رحلاتها إلى ليبيا لأول مرة منذ سنوات
أعلنت الخطوط الجوية الأردنية، اليوم الأحد، التوصل لاتفاق على استئناف رحلاتها الجوية بين العاصمة الأردنية عمان والليبية طرابلس بدءا من 17 سبتمبر/ أيلول المقبل بعد توقف دام سنوات.
ونقلت بوابة
"الوسط" الليبية عن الوكيل الإقليمي للخطوط الأردنية في ليبيا رئيس مجلس إدارة شركة "بلوتو" للسفر والسياحة، احسام بن فايد، قوله بأن "الشركة ستؤمّن استخراج تأشيرات الدخول للمواطنين الليبيين الراغبين في السفر للأردن للعلاج أو السياحة، وغيرها".
يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها وفد يمثل هيئة تنظيم الطيران الأردنية إلى ليبيا، بهدف الاطلاع على إمكانية عودة الرحلات الجوية المباشرة بين عمان والعاصمة طرابلس، حيث اطلع الوفد خلال الزيارة على البنية التحتية لمطار مدينة طرابلس، بالإضافة إلى تجهيزاته اللوجستية.
30 سبتمبر 2023, 11:42 GMT
وكان رئيس شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، قد صرح في وقت سابق، بأن شركته ستستأنف تشغيل رحلاتها إلى ليبيا بواقع ثلاث رحلات يوميا على الأقل.
وشدد المجالي على أن الشركة تسعى منذ فترة لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا، لافتا إلى أنها أجرت مسحًا أمنيًّا للإجراءات الأمنية في المطارات الليبية والمسارات المختلفة، كما أشار إلى أنه جرى الاتفاق قبل فترة وجيزة مع السلطات الليبية المختصة، والحصول على الموافقة لاستئناف التشغيل لمطار طرابلس.