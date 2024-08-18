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بايدن: لن نستسلم اتفاق وقف إطلاق النار ما زال ممكنا
بايدن: لن نستسلم اتفاق وقف إطلاق النار ما زال ممكنا
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الأحد/الاثنين، إن وقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكنا. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T23:40+0000
2024-08-18T23:40+0000
طوفان الأقصى
حركة حماس
جو بايدن
إسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
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وفي حديث للصحفيين بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، قال بايدن،يأتي ذلك في الوقت الذي يتبادل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة المقاومة الفلسطينية حماس الاتهامات بشأن إفشال الجهود.ومساء الأحد، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا حمّلت فيه نتنياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقةالتفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".كما شدد نتنياهو، في وقت سابق، على "ضرورة توجيه الضغط إلى حركة حمـاس لا أن يتم توجيهه إلى حكومة إسرائيل".وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
https://sarabic.ae/20240818/حماس-تتهم-نتنياهو-بوضع-شروط-ومطالب-جديدة-بهدف-إفشال-جهود-الوسطاء-وإطالة-أمد-الحرب-1091871596.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, جو بايدن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى, حركة حماس, جو بايدن, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

بايدن: لن نستسلم اتفاق وقف إطلاق النار ما زال ممكنا

23:40 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ليل الأحد/الاثنين، إن وقف إطلاق النار في غزة ما زال ممكنا.
وفي حديث للصحفيين بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع في منتجع كامب ديفيد، قال بايدن،
"إن المحادثات ما تزال جارية ونحن لن نستسلم.. التوصل إلى اتفاق ما يزال ممكنا".
يأتي ذلك في الوقت الذي يتبادل فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحركة المقاومة الفلسطينية حماس الاتهامات بشأن إفشال الجهود.
ومساء الأحد، أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، بيانا حمّلت فيه نتنياهو المسؤولية عن إفشال جهود الوسطاء وتعطيل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
على الجانب الآخر، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في وقت سابق الأحد، إصراره على المطالب الأساسية في صفقة
التفاوض مع حركة حماس، مؤكدا أنها حيوية جدا لأمن إسرائيل.
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
"حماس" تتهم نتنياهو بوضع شروط ومطالب جديدة بهدف إفشال جهود الوسطاء وإطالة أمد الحرب
18:37 GMT
وقال مكتب نتنياهو، في بيان له، إن رئيس الوزراء أوضح أن "هناك تسريبات تضعف القدرة على التفاوض، منها أن حماس لن تقبل التنازل أبدا عن إنهاء الحرب كشرط للصفقة"، مؤكدا "إصراره على بقاء القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا لمنع الإرهابيين من إعادة التسلح".
كما شدد نتنياهو، في وقت سابق، على "ضرورة توجيه الضغط إلى حركة حمـاس لا أن يتم توجيهه إلى حكومة إسرائيل".
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهت17 أغسطس, 05:18 GMT
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