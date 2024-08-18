تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
12:19 GMT
41 د
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https://sarabic.ae/20240818/تظاهرات-في-مدن-وعواصم-عالمية-تطالب-بمحاكمة-إسرائيل-ووقف-الحرب-في-غزة-1091856995.html
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:05+0000
2024-08-18T06:05+0000
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وحسب موقع "I24" الإسرائيلي، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، وعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، ومدينة شتوتغارت الألمانية، وعاصمة السويد ستوكهولم ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنماركية.ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات "المنددة بالحرب على غزة".ودعت المظاهرات التي شملت أهم العاوصم الأوروبية والأفريقية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كما نددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240817/قيادي-في-حماس-حديث-بايدن-عن-قرب-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-وهم-1091843499.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة

06:05 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflanaتظاهرات للمطالبة بوقف الحرب في غزة
تظاهرات للمطالبة بوقف الحرب في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
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شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحسب موقع "I24" الإسرائيلي، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، وعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، ومدينة شتوتغارت الألمانية، وعاصمة السويد ستوكهولم ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنماركية.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات "المنددة بالحرب على غزة".
ودعت المظاهرات التي شملت أهم العاوصم الأوروبية والأفريقية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كما نددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 17.08.2024
قيادي في "حماس": حديث بايدن عن قرب التوصل لوقف إطلاق النار في غزة "وهم"
أمس, 11:50 GMT
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أنصار الله: أي اتفاق في غزة لن يمنعنا من الرد على إسرائيل00:35 GMTИзраильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤولون إسرائيليون: عمليات الجيش في غزة انتهتأمس, 05:18 GMT
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