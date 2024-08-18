https://sarabic.ae/20240818/تظاهرات-في-مدن-وعواصم-عالمية-تطالب-بمحاكمة-إسرائيل-ووقف-الحرب-في-غزة-1091856995.html
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة
سبوتنيك عربي
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T06:05+0000
2024-08-18T06:05+0000
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وحسب موقع "I24" الإسرائيلي، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، وعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، ومدينة شتوتغارت الألمانية، وعاصمة السويد ستوكهولم ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنماركية.ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات "المنددة بالحرب على غزة".ودعت المظاهرات التي شملت أهم العاوصم الأوروبية والأفريقية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كما نددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
https://sarabic.ae/20240817/قيادي-في-حماس-حديث-بايدن-عن-قرب-التوصل-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-وهم-1091843499.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
تظاهرات في مدن وعواصم عالمية تطالب بمحاكمة إسرائيل ووقف الحرب في غزة
شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، تظاهرات حاشدة دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وحسب موقع
"I24" الإسرائيلي، شارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الهولندية أمستردام، والعاصمة النرويجية أوسلو، وعاصمة جنوب أفريقيا كيب تاون، ومدينة شتوتغارت الألمانية، وعاصمة السويد ستوكهولم ومدن مالمو وبوروس وأوبسالا، ومانشستر البريطانية والعاصمة لندن، وآرهوس الدنماركية.
ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات "المنددة بالحرب على غزة".
ودعت المظاهرات التي شملت أهم العاوصم الأوروبية والأفريقية إلى "وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، كما نددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.