كولومبيا توقف تصدير الفحم إلى إسرائيل وتتهمها باستخدامه في صنع القنابل

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
09:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
10:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
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11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240818/كولومبيا-توقف-تصدير-الفحم-إلى-إسرائيل-وتتهمها-باستخدامه-في-صنع-القنابل-1091871231.html
كولومبيا توقف تصدير الفحم إلى إسرائيل وتتهمها باستخدامه في صنع القنابل
كولومبيا توقف تصدير الفحم إلى إسرائيل وتتهمها باستخدامه في صنع القنابل
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إن قرار إيقاف تصدير الفحم الكولومبي إلى إسرائيل يرجع إلى استخدام الأخيرة لهذا الفحم في صنع القنابل التي تستخدمها في الحرب... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T18:35+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب بيترو، في تعليق عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، مع صورة للبيان الرسمي بوقف تصدير الفحم، أن "الفحم الكولومبي يستخدم في صنع القنابل لقتل الأطفال الفلسطينيين".وقال مرسوم للحكومة الكولومبية، نشره الرئيس عن محطة "بلوراديو" الإذاعية المحلية: "الصادرات إلى دولة إسرائيل من الفحم الحراري (الفحم) مصنفة بأنها محظورة".وأكد المرسوم، الذي وقعه كل من الرئيس غوستافو بيترو ووزير الخارجية لويس غيلبرتو موريللو ووزراء المالية والمناجم والتجارة، على "حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة الحرب القاسية الدائرة في تلك الدولة وقطع العلاقات الدبلوماسية للحكومة الكولومبية مع الدولة الشرق أوسطية".وكان الرئيس الكولومبي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.وفي خطاب خلال احتفال في العاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام، عزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى وجود حكومة ورئيس وزراء في إسرائيل، يمارسان الإبادة الجماعية.وجاء في خطاب الرئيس الكولومبي إن "قتل الشعب الفلسطيني يعني قتل الإنسانية"، مؤكداً أنّ العالم لا يمكنه قبول "إبادة جماعية وإبادة شعب كامل".وذكّر الرئيس الكولومبي في الوقت نفسه أن على دول العالم الوقوف عند مسؤولياتها، ورفض ما يحدث بحق الإنسانية، جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.وسبق للرئيس بيترو أن انتقد مراراً وبشدة الحرب، التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 92 ألفا آخرين.
https://sarabic.ae/20240501/وزير-الخارجية-الإسرائيلي-قرار-كولومبيا-قطع-العلاقات-معنا-وقوف-إلى-جانب-حماس-1088444011.html
https://sarabic.ae/20240817/كيف-تفجر-الوضع-الوبائي-في-غزة-بسبب-شلل-الأطفال؟-1091845193.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, أخبار فلسطين اليوم

كولومبيا توقف تصدير الفحم إلى إسرائيل وتتهمها باستخدامه في صنع القنابل

18:35 GMT 18.08.2024
© AP Photo / Matthew Brownالفحم
الفحم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AP Photo / Matthew Brown
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قال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، إن قرار إيقاف تصدير الفحم الكولومبي إلى إسرائيل يرجع إلى استخدام الأخيرة لهذا الفحم في صنع القنابل التي تستخدمها في الحرب على قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب بيترو، في تعليق عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، مع صورة للبيان الرسمي بوقف تصدير الفحم، أن "الفحم الكولومبي يستخدم في صنع القنابل لقتل الأطفال الفلسطينيين".
وقال مرسوم للحكومة الكولومبية، نشره الرئيس عن محطة "بلوراديو" الإذاعية المحلية: "الصادرات إلى دولة إسرائيل من الفحم الحراري (الفحم) مصنفة بأنها محظورة".
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وأكد المرسوم، الذي وقعه كل من الرئيس غوستافو بيترو ووزير الخارجية لويس غيلبرتو موريللو ووزراء المالية والمناجم والتجارة، على "حظر تصدير الفحم إلى إسرائيل نتيجة الحرب القاسية الدائرة في تلك الدولة وقطع العلاقات الدبلوماسية للحكومة الكولومبية مع الدولة الشرق أوسطية".
وكان الرئيس الكولومبي، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وفي خطاب خلال احتفال في العاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، الذي يوافق 1 مايو/ أيار من كل عام، عزا بيترو قرار قطع العلاقات إلى وجود حكومة ورئيس وزراء في إسرائيل، يمارسان الإبادة الجماعية.
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وجاء في خطاب الرئيس الكولومبي إن "قتل الشعب الفلسطيني يعني قتل الإنسانية"، مؤكداً أنّ العالم لا يمكنه قبول "إبادة جماعية وإبادة شعب كامل".
وذكّر الرئيس الكولومبي في الوقت نفسه أن على دول العالم الوقوف عند مسؤولياتها، ورفض ما يحدث بحق الإنسانية، جراء ما يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وسبق للرئيس بيترو أن انتقد مراراً وبشدة الحرب، التي يشنها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل نحو 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 92 ألفا آخرين.
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