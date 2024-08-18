لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا

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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما والرسائل السياسية
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28 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:03 GMT
8 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
11:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:42 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
12:42 GMT
18 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الفيزيائيون يحلون لغز الاندماج النووي بالمايونيز!
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تتحدث عن تقدم في مفاوضات الدوحة، و حماس تؤكد أن المفاوضات لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:10 GMT
7 د
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نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
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شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240818/لوكاشينكو-أوكرانيا-تحشد-120-عسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1091861320.html
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T10:22+0000
2024-08-18T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".ولفت الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد، مؤكدا على أن كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
https://sarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
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العالم

لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا

10:22 GMT 18.08.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanskiعمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022
عمال يقومون ببناء جدار حدودي على طول الحدود البولندية البيلاروسية بالقرب من المعبر الحدودي المغلق في كوزنيكا، مقاطعة سوكولكا، محافظة بودلاسكي، في شمال شرق بولندا في 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
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حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".
وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".
ولفت الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد، مؤكدا على أن كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا".
جنود الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوكرانيا تخطط للقيام باستفزازات عسكرية على الحدود مع بيلاروسيا
24 ديسمبر 2022, 14:07 GMT
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.
وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
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