https://sarabic.ae/20240818/لوكاشينكو-أوكرانيا-تحشد-120-عسكري-على-حدود-بيلاروسيا-1091861320.html
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا
سبوتنيك عربي
حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120... 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T10:22+0000
2024-08-18T10:22+0000
2024-08-18T10:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".ولفت الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد، مؤكدا على أن كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا".وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.
https://sarabic.ae/20221224/أوكرانيا-تخطط-للقيام-باستفزازات-عسكرية-على-الحدود-مع-بيلاروسيا-1071549922.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم
لوكاشينكو: أوكرانيا تحشد 120 عسكري على حدود بيلاروسيا
حذر الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، من أن الحدود البيلاروسية الأوكرانية أصبحت ملغومة أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أن كييف تحشد قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين.
وجاءت تصريحات الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو خلال مقابلة مع قناة "روسيا 1" قال فيها إن "الحدود ملغومة على نحو غير مسبوق".
وأضاف لوكاشينكو بالقول إن "كييف نشرت قوات قوامها أكثر من 120 ألف فرد على الحدود بين البلدين، وردًا على ذلك نشرت مينسك بدورها قوات على طول الحدود، التي حذر من أن اختراقها سيكلف أوكرانيا خسائر فادحة".
ولفت الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية تخترق حدود بلاده باستمرار، مضيفا أن رد فعل بلاده كان صارما لأن الصبر قد نفد، مؤكدا على أن كييف تنتهك الجزء الجنوبي الشرقي من الحدود باستمرار، وقد تم التحذير بالفعل من أن الدفاعات الجوية ترصد ذلك وتسقط أهدافا".
24 ديسمبر 2022, 14:07 GMT
وكان رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو قد قال في 10 أكتوبر/تشرين الأول، إن فتح كييف
لجبهة ضد بيلاروسيا يعتبر أمرا جنونيا من وجهة نظر عسكرية، لكن العملية بدأت، والغرب يدفع أوكرانيا نحو ذلك.
وأشار إلى أن الناتو وعدد من الدول الأوروبية تدرس خيارات لعدوان محتمل على بيلاروسيا، مضيفا أنه فيما يتعلق بالتصعيد على الحدود الغربية لدولة الاتحاد، فقد اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نشر مجموعة إقليمية مشتركة من القوات، وأن تشكيل هذه المجموعة جار بالفعل.