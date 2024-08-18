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الإنسان والثقافة
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https://sarabic.ae/20240818/وفاة-الممثل-الفرنسي-الشهير-ألان-ديلون-عن-عمر-ناهز-89-عاما-أحد-أجمل-رجال-العالم-1091858627.html
وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون عن عمر يناهز 88 عاما.. "أحد أجمل رجال العالم"
وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون عن عمر يناهز 88 عاما.. "أحد أجمل رجال العالم"
سبوتنيك عربي
غيب الموت "أسطورة السينما الفرنسية"، آلان ديلون، عن عمر ناهز 88 عاما، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض. 18.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-18T07:33+0000
2024-08-18T07:46+0000
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وقال أبناء ديلون الثلاثة في بيان لوكالة "فرانس برس": "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني وكذلك (كلبته) لوبو، حزينون للغاية للإعلان عن وفاة والدهم، لقد توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأطفاله الثلاثة وعائلته".وطلب أبناء ألان ديلون في بيانهم الخصوصية، في تلك الأوقات العصيبة.وأشار البيان إلى أن الممثل، المعروف بأدواره في كلاسيكيات سينمائية مثل "ظهيرة أرجوانية" (1960) و"الساموراي" (1967)، توفي "في وقت مبكر جدا من منتصف الليل".وتصدّر ألان ديلون عناوين الأخبار في عام 2023، وهو أمر نادر على الشاشة منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما تقدّم أبناؤه الثلاثة بشكوى ضد مساعدته المقيمة، هيرومي رولين، متهمين إياها بالتحرش والسلوك التهديدي.وخاض أبناؤه الثلاثة معركة علنية في وسائل الإعلام والمحاكم، إذ تجادلوا حول حالته الصحية، والتي شملت سكتة دماغية في عام 2019.وفي مايو/ أيار 2019، قام ألان ديلون بآخر ظهور علني كبير له على السجادة الحمراء، لتلقي جائزة "السعفة الذهبية" الفخرية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.وكان يُنظر إلى الراحل، ألان ديلون، على أنه أحد أجمل الرجال في العالم، إذ تمكن من أسر عشاق السينما، وقتما كان شابا بعمر الـ24 عاما، بأول أدواره الرئيسية على الشاشة الفضية "توم ريبلي"، في فيلم "Purple Noon" (1960) المقتبس من رواية باتريشيا هايسميث الشهيرة "السيد ريبلي الموهوب"، والذي يجسّد في أحداثه دور محتال يتسم بالجاذبية، يقتل صديقا ثريا بمجداف على متن يخته، ويسرق هويته.كما أكد ألان ديلون موهبته ومكانته كنجم سينمائي في وقت لاحق من نفس العام، بدور "روكو" المضطرب، في تحفة المخرج لوتشينو فيسكونتي الواقعية الجديدة، "Rocco and his Brothers"والتي فازت بجائزة "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية السينمائي.أيضا من أبرز أدوار ديلون فيلم "الساموراي" إنتاج عام 1967، والذي كان وراء افتتان هوليوود بالقتلة المأجورين، والذي يجسّد من خلاله دور قاتل محترف وحيد، ألهمت شخصيته القاسية واللامبالية في القبعة السوداء والباستيل البيج صناع أفلام بارزين، مثل كوينتين تارانتينو، وجون وو، وجيم جارموش.
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منوعات, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن
منوعات, أخبار فرنسا , الأخبار, أخبار العالم الآن

وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون عن عمر يناهز 88 عاما.. "أحد أجمل رجال العالم"

07:33 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 07:46 GMT 18.08.2024)
© AP Photo / JIM PRINGLEالممثل الفرنسي، ألان ديلون، أثناء تصوير فيلمه "الصقليين"، 27 مارس/ آذار 1969
الممثل الفرنسي، ألان ديلون، أثناء تصوير فيلمه الصقليين، 27 مارس/ آذار 1969 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2024
الممثل الفرنسي، ألان ديلون، أثناء تصوير فيلمه "الصقليين"، 27 مارس/ آذار 1969
© AP Photo / JIM PRINGLE
تابعنا عبر
غيب الموت "أسطورة السينما الفرنسية"، آلان ديلون، عن عمر ناهز 88 عاما، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.
وقال أبناء ديلون الثلاثة في بيان لوكالة "فرانس برس": "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني وكذلك (كلبته) لوبو، حزينون للغاية للإعلان عن وفاة والدهم، لقد توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأطفاله الثلاثة وعائلته".
وطلب أبناء ألان ديلون في بيانهم الخصوصية، في تلك الأوقات العصيبة.
وأشار البيان إلى أن الممثل، المعروف بأدواره في كلاسيكيات سينمائية مثل "ظهيرة أرجوانية" (1960) و"الساموراي" (1967)، توفي "في وقت مبكر جدا من منتصف الليل".
وتصدّر ألان ديلون عناوين الأخبار في عام 2023، وهو أمر نادر على الشاشة منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما تقدّم أبناؤه الثلاثة بشكوى ضد مساعدته المقيمة، هيرومي رولين، متهمين إياها بالتحرش والسلوك التهديدي.
وخاض أبناؤه الثلاثة معركة علنية في وسائل الإعلام والمحاكم، إذ تجادلوا حول حالته الصحية، والتي شملت سكتة دماغية في عام 2019.
وفي مايو/ أيار 2019، قام ألان ديلون بآخر ظهور علني كبير له على السجادة الحمراء، لتلقي جائزة "السعفة الذهبية" الفخرية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.
وكان يُنظر إلى الراحل، ألان ديلون، على أنه أحد أجمل الرجال في العالم، إذ تمكن من أسر عشاق السينما، وقتما كان شابا بعمر الـ24 عاما، بأول أدواره الرئيسية على الشاشة الفضية "توم ريبلي"، في فيلم "Purple Noon" (1960) المقتبس من رواية باتريشيا هايسميث الشهيرة "السيد ريبلي الموهوب"، والذي يجسّد في أحداثه دور محتال يتسم بالجاذبية، يقتل صديقا ثريا بمجداف على متن يخته، ويسرق هويته.
كما أكد ألان ديلون موهبته ومكانته كنجم سينمائي في وقت لاحق من نفس العام، بدور "روكو" المضطرب، في تحفة المخرج لوتشينو فيسكونتي الواقعية الجديدة، "Rocco and his Brothers"والتي فازت بجائزة "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية السينمائي.
أيضا من أبرز أدوار ديلون فيلم "الساموراي" إنتاج عام 1967، والذي كان وراء افتتان هوليوود بالقتلة المأجورين، والذي يجسّد من خلاله دور قاتل محترف وحيد، ألهمت شخصيته القاسية واللامبالية في القبعة السوداء والباستيل البيج صناع أفلام بارزين، مثل كوينتين تارانتينو، وجون وو، وجيم جارموش.
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