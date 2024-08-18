وفاة الممثل الفرنسي الشهير ألان ديلون عن عمر يناهز 88 عاما.. "أحد أجمل رجال العالم"
07:33 GMT 18.08.2024 (تم التحديث: 07:46 GMT 18.08.2024)
© AP Photo / JIM PRINGLEالممثل الفرنسي، ألان ديلون، أثناء تصوير فيلمه "الصقليين"، 27 مارس/ آذار 1969
الممثل الفرنسي، ألان ديلون، أثناء تصوير فيلمه "الصقليين"، 27 مارس/ آذار 1969
© AP Photo / JIM PRINGLE
تابعنا عبر
غيب الموت "أسطورة السينما الفرنسية"، آلان ديلون، عن عمر ناهز 88 عاما، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.
وقال أبناء ديلون الثلاثة في بيان لوكالة "فرانس برس": "آلان فابيان وأنوشكا وأنتوني وكذلك (كلبته) لوبو، حزينون للغاية للإعلان عن وفاة والدهم، لقد توفي بسلام في منزله في دوشي، محاطا بأطفاله الثلاثة وعائلته".
وطلب أبناء ألان ديلون في بيانهم الخصوصية، في تلك الأوقات العصيبة.
Ha muerto Alain Delon a los 88 años.— R E P L I C A N T (@Roybattyforever) August 18, 2024
Actor eterno y una de las personas más bellas en tocar la faz de la tierra.
DEP. pic.twitter.com/uvOtKx0SlV
وأشار البيان إلى أن الممثل، المعروف بأدواره في كلاسيكيات سينمائية مثل "ظهيرة أرجوانية" (1960) و"الساموراي" (1967)، توفي "في وقت مبكر جدا من منتصف الليل".
وتصدّر ألان ديلون عناوين الأخبار في عام 2023، وهو أمر نادر على الشاشة منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما تقدّم أبناؤه الثلاثة بشكوى ضد مساعدته المقيمة، هيرومي رولين، متهمين إياها بالتحرش والسلوك التهديدي.
Alain Delon, étoile du cinéma français, est mort https://t.co/9Oy67gam0n via @lemondefr— kheira benelhadj (@beneladj) August 18, 2024
وخاض أبناؤه الثلاثة معركة علنية في وسائل الإعلام والمحاكم، إذ تجادلوا حول حالته الصحية، والتي شملت سكتة دماغية في عام 2019.
وفي مايو/ أيار 2019، قام ألان ديلون بآخر ظهور علني كبير له على السجادة الحمراء، لتلقي جائزة "السعفة الذهبية" الفخرية في مهرجان "كان" السينمائي الدولي.
Alain Delon fue uno de los rostros masculinos más hermosos del cine . https://t.co/SkQ9mJnowz pic.twitter.com/G0xSyTnkhL— -ˋˏ ༻꙳⭒Я⭒꙳༺ ˎˊ- (@R0SSYB00P) August 18, 2024
وكان يُنظر إلى الراحل، ألان ديلون، على أنه أحد أجمل الرجال في العالم، إذ تمكن من أسر عشاق السينما، وقتما كان شابا بعمر الـ24 عاما، بأول أدواره الرئيسية على الشاشة الفضية "توم ريبلي"، في فيلم "Purple Noon" (1960) المقتبس من رواية باتريشيا هايسميث الشهيرة "السيد ريبلي الموهوب"، والذي يجسّد في أحداثه دور محتال يتسم بالجاذبية، يقتل صديقا ثريا بمجداف على متن يخته، ويسرق هويته.
كما أكد ألان ديلون موهبته ومكانته كنجم سينمائي في وقت لاحق من نفس العام، بدور "روكو" المضطرب، في تحفة المخرج لوتشينو فيسكونتي الواقعية الجديدة، "Rocco and his Brothers"والتي فازت بجائزة "الأسد الفضي" في مهرجان البندقية السينمائي.
أيضا من أبرز أدوار ديلون فيلم "الساموراي" إنتاج عام 1967، والذي كان وراء افتتان هوليوود بالقتلة المأجورين، والذي يجسّد من خلاله دور قاتل محترف وحيد، ألهمت شخصيته القاسية واللامبالية في القبعة السوداء والباستيل البيج صناع أفلام بارزين، مثل كوينتين تارانتينو، وجون وو، وجيم جارموش.