أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"

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لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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كواليس السينما
إنسانية السينما بين الحضور والغياب
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تبدأ حرب تجارية بين الصين وأوروبا مع رفع بكين دعوى في منظمة التجارة العالمية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:03 GMT
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صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
10:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
On air
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:03 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
12:19 GMT
41 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا التي لم تطأها قدم أي جندي أجنبي منذ عام 1943 كيف ستقبل به اليوم وهي أقوى من أي زمن مضى
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
مفاوضات غزة تعود الأسبوع القادم وإيران تحتفظ بحق الرد على إسرائيل ، استمرار تصعيد هجمات المستوطنين على الضفة والقدس
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
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عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
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هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
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Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240819/أمريكي-يحمل-الجنسية-الروسية-يقاتل-ضمن-قوات-مجموعة-المركز-الروسية--1091895043.html
أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"
أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"
سبوتنيك عربي
أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن مجموعة قوات "المركز" الروسية
2024-08-19T14:31+0000
2024-08-19T14:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صور
رصد عسكري
الجيش الروسي
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وقال "بوسطن" إن اسمه ويل، وهو ينحدر من عاصمة ولاية ماساتشوستس، مدينة بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتبط هذا بتخصيص شارة التعريف الخاصة به، التي تحمل الاسم نفسه لمسقط رأسه.خدم ويل لمدة 10 سنوات في القوات الجوية الأمريكية، وعدة سنوات في الحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، وسنتين كمستشار في مجلس المدينة. وبعد الخوض في السياسة الدولية، قرر زيارة روسيا الاتحادية. وبعد قضاء بعض الوقت في موسكو ودونيتسك، متبعًا أصدقائه، قرر الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية وتوقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية. والآن، أصبح ويل مشغلًا فعالاً لطائرات استطلاع دون طيار، ووجد نفسه في الشؤون العسكرية، وقد قبله زملاؤه في فريقهم، وكلفوه بأصعب المهام القتالية."بوسطن" شغوف بالعمل ضمن فريق القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصةوتحدث قائد فصيلة من الطائرات دون طيار تحمل شارة التعريف "سام"، ومرؤوسه أمريكي، عن الصفات الأخلاقية والتجارية لـ "بوسطن":ومن جانبه، تحدث قائد فصيلة هجومية تحمل شارة التعريف "أورسيك" عن زميله الأمريكي:وروى قائد فرقة "قاذف اللهب" الذي يحمل شارة التعريف "بولو" كيف التقى مع بويل:يعيش "بوسطن" الآن في عاصمة جبال الأورال - مدينة يكاترينبرغ الروسية، ولديه صديقة. وبعد العملية العسكرية الخاصة، يخطط لتكوين أسرة والبقاء في روسيا، بحسب ما نشر موقع "الدفاع الروسية".
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أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن مجموعة قوات "المركز" الروسية
أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن مجموعة قوات "المركز" الروسية

أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"

14:31 GMT 19.08.2024
تابعنا عبر
يقوم أمريكي يحمل الجنسية الروسية، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مع أفراد عسكريين من القوات المسلحة الروسية، بمهام قتالية كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية، في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال "بوسطن" إن اسمه ويل، وهو ينحدر من عاصمة ولاية ماساتشوستس، مدينة بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتبط هذا بتخصيص شارة التعريف الخاصة به، التي تحمل الاسم نفسه لمسقط رأسه.
خدم ويل لمدة 10 سنوات في القوات الجوية الأمريكية، وعدة سنوات في الحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، وسنتين كمستشار في مجلس المدينة. وبعد الخوض في السياسة الدولية، قرر زيارة روسيا الاتحادية. وبعد قضاء بعض الوقت في موسكو ودونيتسك، متبعًا أصدقائه، قرر الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية وتوقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية. والآن، أصبح ويل مشغلًا فعالاً لطائرات استطلاع دون طيار، ووجد نفسه في الشؤون العسكرية، وقد قبله زملاؤه في فريقهم، وكلفوه بأصعب المهام القتالية.

"بوسطن" شغوف بالعمل ضمن فريق القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة

وتحدث قائد فصيلة من الطائرات دون طيار تحمل شارة التعريف "سام"، ومرؤوسه أمريكي، عن الصفات الأخلاقية والتجارية لـ "بوسطن":

"إنه ذو أفكار نيرة، وهو يعرف بعض الميزات الجديدة التي، دعنا نقول، لم أكن على علم بها. وهو رجل شغوف بالعمل. يدرس باستمرار مواد جديدة، وهو طيار جيد جدًا، ويتعامل مع عمله بشكل احترافي. نعم، كانت هناك صعوبات في بداية الأمر، ولكن بما أننا فريق واحد متعاون، وجدنا طريقة للخروج من هذا الوضع. بدأ الجميع في تعلم اللغة الإنجليزية، وبدأ البعض في تعلم اللغة الروسية... فريقنا ودود ومنضبط للغاية. نحاول أن نكون مثل عائلة واحدة متماسكة".

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف &quot;بوسطن&quot;، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة &quot;المركز&quot; الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور

المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جانبه، تحدث قائد فصيلة هجومية تحمل شارة التعريف "أورسيك" عن زميله الأمريكي:

"نتشارك في العمل مع الرفيق "بوسطن" بشكل أساسي بين المهام، لأن لديهم وحدة طائرات دون طيار، ويتفاعلون أكثر مع قائدهم، وأنا بالمقابل أعمل مباشرة مع قائدهم. وهكذا نجد التفاهم، إنه أمر طبيعي تمامًا، أحاول أن أدرس اللغة الإنجليزية، وهو اللغة الروسية، ولكن بهذه الطريقة نفهم بعضنا البعض على مستوى رفيع – بأرواحنا. أستطيع أن أعبر عن مشاعري بطريقة تجعلني (أشعر) أن الشخص الموجود هنا يقف معي، كتفًا إلى كتف، وسلاحًا في يديه، لم يعد لدي أي شك. لذلك نسير معًا، واثقين من بعضنا بعضا".

وروى قائد فرقة "قاذف اللهب" الذي يحمل شارة التعريف "بولو" كيف التقى مع بويل:

"أستطيع أن أقول إنني قرأت الرجل من عينيه. حسنًا، لقد بدأ بالعمل من كل قلبه فورًا. لقد تواصلنا باستخدام الإيماءات وبعض الكلمات الروسية. لقد فهمنا بعضنا بعضا على الفور، ولم يكن هناك أدنى شك. وقد تم تأكيد ذلك خلال مهمة قتالية".

يعيش "بوسطن" الآن في عاصمة جبال الأورال - مدينة يكاترينبرغ الروسية، ولديه صديقة. وبعد العملية العسكرية الخاصة، يخطط لتكوين أسرة والبقاء في روسيا، بحسب ما نشر موقع "الدفاع الروسية".
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