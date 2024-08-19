أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"
"بوسطن" شغوف بالعمل ضمن فريق القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة
"إنه ذو أفكار نيرة، وهو يعرف بعض الميزات الجديدة التي، دعنا نقول، لم أكن على علم بها. وهو رجل شغوف بالعمل. يدرس باستمرار مواد جديدة، وهو طيار جيد جدًا، ويتعامل مع عمله بشكل احترافي. نعم، كانت هناك صعوبات في بداية الأمر، ولكن بما أننا فريق واحد متعاون، وجدنا طريقة للخروج من هذا الوضع. بدأ الجميع في تعلم اللغة الإنجليزية، وبدأ البعض في تعلم اللغة الروسية... فريقنا ودود ومنضبط للغاية. نحاول أن نكون مثل عائلة واحدة متماسكة".
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
المواطن الأمريكي السابق ويل، الذي يحمل شارة التعريف "بوسطن"، والذي أبرم عقدًا مع وزارة الدفاع الروسية، مهمته بأن يقوم بمهام قتالية كمشغل للطائرات دون طيار، كجزء من تشكيل بندقية آلية لقوات مجموعة "المركز" الروسية في اتجاه محور أفدييفكا، في المنطقة العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
"نتشارك في العمل مع الرفيق "بوسطن" بشكل أساسي بين المهام، لأن لديهم وحدة طائرات دون طيار، ويتفاعلون أكثر مع قائدهم، وأنا بالمقابل أعمل مباشرة مع قائدهم. وهكذا نجد التفاهم، إنه أمر طبيعي تمامًا، أحاول أن أدرس اللغة الإنجليزية، وهو اللغة الروسية، ولكن بهذه الطريقة نفهم بعضنا البعض على مستوى رفيع – بأرواحنا. أستطيع أن أعبر عن مشاعري بطريقة تجعلني (أشعر) أن الشخص الموجود هنا يقف معي، كتفًا إلى كتف، وسلاحًا في يديه، لم يعد لدي أي شك. لذلك نسير معًا، واثقين من بعضنا بعضا".
"أستطيع أن أقول إنني قرأت الرجل من عينيه. حسنًا، لقد بدأ بالعمل من كل قلبه فورًا. لقد تواصلنا باستخدام الإيماءات وبعض الكلمات الروسية. لقد فهمنا بعضنا بعضا على الفور، ولم يكن هناك أدنى شك. وقد تم تأكيد ذلك خلال مهمة قتالية".