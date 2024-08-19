https://sarabic.ae/20240819/أمريكي-يحمل-الجنسية-الروسية-يقاتل-ضمن-قوات-مجموعة-المركز-الروسية--1091895043.html

أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"

أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن قوات مجموعة "المركز"

سبوتنيك عربي

أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن مجموعة قوات "المركز" الروسية

2024-08-19T14:31+0000

2024-08-19T14:31+0000

2024-08-19T14:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

صور

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وقال "بوسطن" إن اسمه ويل، وهو ينحدر من عاصمة ولاية ماساتشوستس، مدينة بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ويرتبط هذا بتخصيص شارة التعريف الخاصة به، التي تحمل الاسم نفسه لمسقط رأسه.خدم ويل لمدة 10 سنوات في القوات الجوية الأمريكية، وعدة سنوات في الحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس، وسنتين كمستشار في مجلس المدينة. وبعد الخوض في السياسة الدولية، قرر زيارة روسيا الاتحادية. وبعد قضاء بعض الوقت في موسكو ودونيتسك، متبعًا أصدقائه، قرر الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة الروسية وتوقيع عقد مع وزارة الدفاع الروسية. والآن، أصبح ويل مشغلًا فعالاً لطائرات استطلاع دون طيار، ووجد نفسه في الشؤون العسكرية، وقد قبله زملاؤه في فريقهم، وكلفوه بأصعب المهام القتالية."بوسطن" شغوف بالعمل ضمن فريق القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصةوتحدث قائد فصيلة من الطائرات دون طيار تحمل شارة التعريف "سام"، ومرؤوسه أمريكي، عن الصفات الأخلاقية والتجارية لـ "بوسطن":ومن جانبه، تحدث قائد فصيلة هجومية تحمل شارة التعريف "أورسيك" عن زميله الأمريكي:وروى قائد فرقة "قاذف اللهب" الذي يحمل شارة التعريف "بولو" كيف التقى مع بويل:يعيش "بوسطن" الآن في عاصمة جبال الأورال - مدينة يكاترينبرغ الروسية، ولديه صديقة. وبعد العملية العسكرية الخاصة، يخطط لتكوين أسرة والبقاء في روسيا، بحسب ما نشر موقع "الدفاع الروسية".

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أمريكي يحمل الجنسية الروسية يقاتل ضمن مجموعة قوات "المركز" الروسية