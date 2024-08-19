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جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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12:10 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
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السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
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عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
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الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
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صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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https://sarabic.ae/20240819/احتفاء-بالمصري-محمد-النني-بعد-فوزه-بـرجل-المباراة-الأولى-له-مع-الجزيرة-الإماراتي-1091886560.html
احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي
احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي
سبوتنيك عربي
حصل النجم المصري محمد النني، على جائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي وذلك خلال مباراته في مواجهة فريق البطائح، التي أقيمت مساء أمس الأحد... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:29+0000
2024-08-19T10:29+0000
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وحظي النني بإشادات واسعة من الجمهور الإماراتي بعد فوز فريق الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.وكان النني قد انضم لفريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الأرسنال الإنجليزي.وأظهر النني أداء متميزا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث حقق المنتخب المصري المركز الرابع. وكان نادي "أرسنال" الإنجليزي قد أعلن، في فبارير/ شباط الماضي، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024"، وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
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رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة

احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي

10:29 GMT 19.08.2024
© AP Photo / Julio Cortezمحمد النني
محمد النني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
© AP Photo / Julio Cortez
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حصل النجم المصري محمد النني، على جائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي وذلك خلال مباراته في مواجهة فريق البطائح، التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب محمد بن زايد، في بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وحظي النني بإشادات واسعة من الجمهور الإماراتي بعد فوز فريق الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان النني قد انضم لفريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الأرسنال الإنجليزي.
وأظهر النني أداء متميزا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث حقق المنتخب المصري المركز الرابع.
وكان نادي "أرسنال" الإنجليزي قد أعلن، في فبارير/ شباط الماضي، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.
وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024"، وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
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