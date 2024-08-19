https://sarabic.ae/20240819/احتفاء-بالمصري-محمد-النني-بعد-فوزه-بـرجل-المباراة-الأولى-له-مع-الجزيرة-الإماراتي-1091886560.html
احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي
احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي
سبوتنيك عربي
حصل النجم المصري محمد النني، على جائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي وذلك خلال مباراته في مواجهة فريق البطائح، التي أقيمت مساء أمس الأحد... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T10:29+0000
2024-08-19T10:29+0000
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وحظي النني بإشادات واسعة من الجمهور الإماراتي بعد فوز فريق الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.وكان النني قد انضم لفريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الأرسنال الإنجليزي.وأظهر النني أداء متميزا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث حقق المنتخب المصري المركز الرابع. وكان نادي "أرسنال" الإنجليزي قد أعلن، في فبارير/ شباط الماضي، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.وجاء في بيان أرسنال "يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024"، وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".
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رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
رياضة, أخبار كرة القدم, مصر, أخبار الإمارات العربية المتحدة
احتفاء بالمصري محمد النني بعد فوزه بـ"رجل المباراة" الأولى له مع الجزيرة الإماراتي
حصل النجم المصري محمد النني، على جائزة أفضل لاعب في مباراة ناديه الجديد الجزيرة الإماراتي وذلك خلال مباراته في مواجهة فريق البطائح، التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب محمد بن زايد، في بطولة كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي.
وحظي النني بإشادات واسعة من الجمهور الإماراتي بعد فوز فريق الجزيرة على البطائح بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في مباراة الذهاب، فيما ستقام مباراة الإياب يوم 8 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان النني قد انضم لفريق الجزيرة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ناديه السابق الأرسنال الإنجليزي.
وأظهر النني أداء متميزا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس، حيث حقق المنتخب المصري المركز الرابع.
وكان نادي "أرسنال" الإنجليزي قد أعلن، في فبارير/ شباط الماضي، تجديد عقد لاعبه المصري محمد النني، لموسم إضافي حتى صيف 2024.
وجاء في بيان أرسنال
"يعلن النادي تجديد عقد محمد النني حتى يونيو/ حزيران 2024"، وأضاف "النني (30 عاما)، يحظى باحترام وخبرة كبيرة في الفريق، ويعد اللاعب الحالي صاحب المسيرة الأطول بعد أن انضم إلينا من بازل السويسري في شتاء 2016".