https://sarabic.ae/20240819/بلينكن-المفاوضات-الجارية-ربما-تكون-الفرصة-الأخيرة-للتوصل-لاتفاق-والإفراج-عن-المحتجزين-1091876595.html
بلينكن: المفاوضات الجارية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق والإفراج عن المحتجزين
بلينكن: المفاوضات الجارية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق والإفراج عن المحتجزين
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل للدفع نحو التوصل إلى هدنة في غزة، إن المفاوضات الجارية "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T05:48+0000
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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وأضاف بلينكن أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في زيارته التاسعة للمنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "هذه لحظة حاسمة، ربما تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة لإعادة المحتجزين إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع الجميع على مسار أفضل نحو السلام والأمن الدائمين".كما أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أنه كان يعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد إقليمي، وسط مخاوف من هجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران، في شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة الماضي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس. وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
https://sarabic.ae/20240816/بيان-قطري-مصري-أمريكي-مشترك-المحادثات-بشأن-غزة-في-قطر-كانت-بناءة-وجرت-في-أجواء-إيجابية-1091820634.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس
بلينكن: المفاوضات الجارية ربما تكون الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق والإفراج عن المحتجزين
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الذي يزور إسرائيل للدفع نحو التوصل إلى هدنة في غزة، إن المفاوضات الجارية "ربما تكون الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.
وأضاف بلينكن أثناء لقائه بالرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في زيارته التاسعة للمنطقة منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي: "هذه لحظة حاسمة، ربما تكون الفرصة الأفضل وربما الأخيرة لإعادة المحتجزين إلى ديارهم، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع الجميع على مسار أفضل نحو السلام والأمن الدائمين".
كما أشار وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى أنه كان يعمل أيضا على ضمان عدم حدوث تصعيد إقليمي، وسط مخاوف من هجوم محتمل من جانب إيران على إسرائيل، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران، في شهر يوليو/ تموز الماضي، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وبدأت الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية.
وأعلنت الولايات المتحدة وقطر ومصر، يوم الجمعة الماضي، أن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة ستُستأنف الأسبوع المقبل في القاهرة، بعدما قدمت واشنطن في الدوحة اقتراحا "يقلص الفجوات" بين إسرائيل وحركة حماس.
وتواصل إسرائيل، عدوانها على قطاع غزة
برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، الأمر الذي أدى إلى مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 92 ألف آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.