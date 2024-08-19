https://sarabic.ae/20240819/سبوتنيك-ترصد-شروق-القمر-العملاق-في-سماء-سوريا-1091907580.html
"سبوتنيك" ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا
"سبوتنيك" ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا
سبوتنيك عربي
شهدت معظم مناطق سوريا، مساء اليوم، ظاهرة القمر العملاق (القمر الفائق) الذي ظهر في السماء بحجم كبير أثار توجس الكثيرين من علاقته المحتملة بظاهرة الزلازل التي... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T19:21+0000
2024-08-19T19:21+0000
2024-08-19T19:21+0000
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091906954_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_82836541b790050285b75e5873d8118f.jpg
وخلال ظاهرة القمر العملاق، يبدو القمر بحجم يزيد بنحو 14% وسطوع بنحو 30% عن المعتاد.ورصدت عدسة "سبوتنيك" شروق القمر العملاق مساء اليوم الاثنين في سماء المنطقة الوسطى من سوريا.وتتشكل هذه الظاهرة التي يبدو يشرق فيها القمر جميلا عند خط الأفق الشرقي، حين يقترب القمر من كوكب الأرض إلى ما يسمى (نقطة الحضيض).وتتكرر ظاهرة القمر العملاق لمرة أو أكثر في السنة، ويبقى فيها القمر في السماء طيلة الليل قبل أن يغرب عند خط الأفق غربا قبيل شروق الشمس بقليل.وخلال العام 2024، تتكرر الظاهرة لأربع مرات، وتنجم عنها ظاهرة المد والجزر بسبب تأثير جاذبية القمر والشمس على مياه البحار.وستستمر ظاهرة القمر العملاق في سماء سوريا لثلاث ليال متوالية تبدأ من مساء الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/13/1091906954_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9078610cbc767cba46169d54c54d4548.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
"سبوتنيك" ترصد شروق القمر العملاق في سماء سوريا
شهدت معظم مناطق سوريا، مساء اليوم، ظاهرة القمر العملاق (القمر الفائق) الذي ظهر في السماء بحجم كبير أثار توجس الكثيرين من علاقته المحتملة بظاهرة الزلازل التي تشهدها المنطقة.
وخلال ظاهرة القمر العملاق، يبدو القمر بحجم يزيد بنحو 14% وسطوع بنحو 30% عن المعتاد.
ورصدت عدسة "سبوتنيك" شروق القمر العملاق مساء اليوم الاثنين في سماء المنطقة الوسطى من سوريا.
وتتشكل هذه الظاهرة التي يبدو يشرق فيها القمر جميلا عند خط الأفق الشرقي، حين يقترب القمر من كوكب الأرض إلى ما يسمى (نقطة الحضيض).
وتتكرر ظاهرة القمر العملاق لمرة أو أكثر في السنة، ويبقى فيها القمر في السماء طيلة الليل قبل أن يغرب عند خط الأفق غربا قبيل شروق الشمس بقليل.
وخلال العام 2024، تتكرر الظاهرة لأربع مرات، وتنجم عنها ظاهرة المد والجزر بسبب تأثير جاذبية القمر والشمس على مياه البحار.
وستستمر ظاهرة القمر العملاق في سماء سوريا لثلاث ليال متوالية تبدأ من مساء الأحد وخلال يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.