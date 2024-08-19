https://sarabic.ae/20240819/كشف-تفاصيل-الاقتراح-الأمريكي-الجديد-في-مفاوضات-غزة-1091885929.html
كشف تفاصيل الاقتراح الأمريكي الجديد في مفاوضات غزة
كشف تفاصيل الاقتراح الأمريكي الجديد في مفاوضات غزة
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول كبير في حركة حماس الفلسطينية، أمس الأحد، عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي الجديد، الذي تم طرحه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي عقدت في العاصمة... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T09:54+0000
2024-08-19T09:54+0000
2024-08-19T09:54+0000
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ونقل موقع "I24" الإسرائيلي تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام سعودية، أدلى بها مسؤول حماس، قال فيها إن الاقتراح الأمريكي يتضمن تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا دون الانسحاب منه، وكذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى الإدارة، تحت قيادة إسرائيلية.وأضاف المصدر أن الاقتراح الأمريكي يتضمن كذلك الإشراف الإسرائيلي في نيتسريم على النازحين من غزة الذين سيعودون إلى شمال القطاع، فيما لم يتم تحديد طبيعة هذا الإشراف أيضًا، بعد.في السياق ذاته عرضت الولايات المتحدة إبعاد العديد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين من غزة، كما يسمح الاقتراح الأمريكي لإسرائيل بمعارضة إطلاق سراح ما لا يقل عن مائة أسير فلسطيني.يتضمن الاقتراح الأمريكي كذلك مناقشة وقف دائم لإطلاق النار ضمن إطار معين، حيث إذا لم توافق حماس على مطالب إسرائيل بشأن هذه القضية، فيمكن للجيش الإسرائيلي العودة إلى القتال.ووصف المصدر الاقتراح الأمريكي بأنه "لسد الفجوة بين مواقف الطرفين وهو اقتراح يتناقض مع اقتراح 2 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أن حماس تعارض هذه المقترحات، لكنها تنتظر تسليمه النص النهائي.وفي وقت سابق، أبلغت حركة "حماس" الفلسطينية تركيا بأن الولايات المتحدة رسمت صورة وردية فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يخالف واقع الأمر.وقالت وكالة "الأناضول": إن حماس أكدت أن الوضع الحقيقي للمفاوضات ليس ورديا وأن إسرائيل لم ترد على عروض الوسطاء خلال محادثات الأسبوع الفائت.ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، قولهم بأن مسؤولي أجروا حماس اتصالات مع تركيا نهاية الأسبوع، وقدموا معلومات بشأن عملية التفاوض مع إسرائيل.وأضافت حماس أن الشروط الإسرائيلية لا ترقى حتى إلى السيناريو الذي دعمه مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا الشروط التي وافقت عليها حماس في 2 يوليو/ تموز الماضي.
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https://sarabic.ae/20240818/693-مليار-شيكل-حصيلة-استقطاعات-إسرائيل-من-أموال-المقاصة-الفلسطينية-1091866264.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, الأخبار
كشف تفاصيل الاقتراح الأمريكي الجديد في مفاوضات غزة
كشف مسؤول كبير في حركة حماس الفلسطينية، أمس الأحد، عن تفاصيل الاقتراح الأمريكي الجديد، الذي تم طرحه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة والتي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
ونقل موقع
"I24" الإسرائيلي تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام سعودية، أدلى بها مسؤول حماس، قال فيها إن الاقتراح الأمريكي يتضمن تقليص تواجد الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا دون الانسحاب منه، وكذلك عودة السلطة الفلسطينية إلى الإدارة، تحت قيادة إسرائيلية.
وأضاف المصدر أن الاقتراح الأمريكي يتضمن كذلك الإشراف الإسرائيلي في نيتسريم على النازحين من غزة الذين سيعودون إلى شمال القطاع، فيما لم يتم تحديد طبيعة هذا الإشراف أيضًا، بعد.
في السياق ذاته عرضت الولايات المتحدة إبعاد العديد من المعتقلين الفلسطينيين، الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن صفقة إطلاق سراح المختطفين من غزة، كما يسمح الاقتراح الأمريكي لإسرائيل بمعارضة إطلاق سراح ما لا يقل عن مائة أسير فلسطيني.
يتضمن الاقتراح الأمريكي كذلك مناقشة وقف دائم لإطلاق النار ضمن إطار معين، حيث إذا لم توافق حماس على مطالب إسرائيل بشأن هذه القضية، فيمكن للجيش الإسرائيلي العودة إلى القتال.
ووصف المصدر الاقتراح الأمريكي بأنه "لسد الفجوة بين مواقف الطرفين وهو اقتراح يتناقض مع اقتراح 2 تموز/يوليو"، مشيرا إلى أن حماس تعارض هذه المقترحات، لكنها تنتظر تسليمه النص النهائي.
وفي وقت سابق، أبلغت حركة "حماس" الفلسطينية تركيا بأن الولايات المتحدة رسمت صورة وردية فيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما يخالف واقع الأمر.
وقالت وكالة
"الأناضول": إن حماس أكدت أن الوضع الحقيقي للمفاوضات ليس ورديا وأن إسرائيل لم ترد على عروض الوسطاء خلال محادثات الأسبوع الفائت.
ونقلت الوكالة عن مصادر بوزارة الخارجية التركية، قولهم بأن مسؤولي أجروا حماس اتصالات مع تركيا نهاية الأسبوع، وقدموا معلومات بشأن عملية التفاوض مع إسرائيل.
وأضافت حماس أن الشروط الإسرائيلية لا ترقى حتى إلى السيناريو الذي دعمه مجلس الأمن الدولي في 10 يونيو/ حزيران الماضي، ولا الشروط التي وافقت عليها حماس في 2 يوليو/ تموز الماضي.