https://sarabic.ae/20240819/نتائج-منتدى-آرميا-2024-1091889018.html
نتائج منتدى "آرميا 2024"
نتائج منتدى "آرميا 2024"
سبوتنيك عربي
استقبل منتدى "آرميا 2024" أكثر من 80 وفدا أجنبيا من مختلف البلاد، ووقعت عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (أكثر من 5 مليارات دولار). تعرف على المزيد من التفاصيل... 19.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-19T11:14+0000
2024-08-19T11:14+0000
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آرميا 2024
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سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, آرميا 2024
انفوجرافيك, رصد عسكري, инфографика, آرميا 2024
نتائج منتدى "آرميا 2024"
استقبل منتدى "آرميا 2024" أكثر من 80 وفدا أجنبيا من مختلف البلاد، ووقعت عقود حكومية بقيمة 500 مليار روبل (أكثر من 5 مليارات دولار). تعرف على المزيد من التفاصيل حول نتائج منتدى "آرميا 2024" من خلال الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك".