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إعلام: واشنطن تؤيد رفض إسرائيل مغادرة حدود غزة مع مصر
إعلام: واشنطن تؤيد رفض إسرائيل مغادرة حدود غزة مع مصر
سبوتنيك عربي
أفادت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنK بأن... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T04:58+0000
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وقالت التقارير: "شدد المسؤول على أن إسرائيل لا يمكنها مغادرة ممر فيلادلفيا بالكامل لأننا لا نستطيع التأكد من أننا سنكون قادرين على العودة إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية".وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لن يردع إيران عن مهاجمة إسرائيل. وقال إن نتنياهو يعتقد أن إيران "ستحاول مهاجمة إسرائيل في أي حال من الأحوال". ويدعي المسؤول أيضًا أن طهران "مهتمة بإنهاء الحرب حتى تبقى حماس على قيد الحياة".وكان بلينكن يزور إسرائيل يوم الإثنين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في غزة.وفي الأسبوع الماضي، جرت في الدوحة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ورفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل حول شروط التهدئة.إيران: ندعم وقف إطلاق النار في غزة... ولا علاقة للمفاوضات بردنا على إسرائيلبلينكن يعلن قبول إسرائيل الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن التسوية في غزة
https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-بلينكن-بالضغط-السياسي-على-حماس-حتى-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-الأسرى-1091903508.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: واشنطن تؤيد رفض إسرائيل مغادرة حدود غزة مع مصر

04:58 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 05:21 GMT 20.08.2024)
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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أفادت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنK بأن الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل بعدم الانسحاب بشكل كامل من ممر فيلادلفيا على الحدود بين قطاع غزة ومصر.
وقالت التقارير: "شدد المسؤول على أن إسرائيل لا يمكنها مغادرة ممر فيلادلفيا بالكامل لأننا لا نستطيع التأكد من أننا سنكون قادرين على العودة إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية".

وقال المسؤول: "الولايات المتحدة تقبل نهج إسرائيل بشأن ممر فيلادلفيا وأن الجهود ستستمر هذا الأسبوع لإيجاد حل يحمي المصالح الأمنية لإسرائيل".

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لن يردع إيران عن مهاجمة إسرائيل. وقال إن نتنياهو يعتقد أن إيران "ستحاول مهاجمة إسرائيل في أي حال من الأحوال". ويدعي المسؤول أيضًا أن طهران "مهتمة بإنهاء الحرب حتى تبقى حماس على قيد الحياة".

وأوضح المسؤول لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الصراع دون تحقيق هدف تفكيك "حماس"، فإن ذلك سيرسل إشارة ضعفها إلى المنطقة بأكملها.

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2024
غالانت يطالب بلينكن بالضغط السياسي على "حماس" حتى يتم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى
أمس, 17:11 GMT
وكان بلينكن يزور إسرائيل يوم الإثنين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في غزة.

يوم الأحد الماضي، قال مكتب نتنياهو إنه يواصل العمل على دفع صفقة غزة التي من شأنها زيادة عدد الرهائن المفرج عنهم إلى الحد الأقصى، مع الإصرار أيضًا على بقاء الجيش الإسرائيلي في الممر الحدودي بين غزة ومصر.

وفي الأسبوع الماضي، جرت في الدوحة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ورفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل حول شروط التهدئة.
إيران: ندعم وقف إطلاق النار في غزة... ولا علاقة للمفاوضات بردنا على إسرائيل
بلينكن يعلن قبول إسرائيل الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن التسوية في غزة
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