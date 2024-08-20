https://sarabic.ae/20240820/إعلام-واشنطن-تؤيد-رفض-إسرائيل-مغادرة-حدود-غزة-مع-مصر-1091910582.html

إعلام: واشنطن تؤيد رفض إسرائيل مغادرة حدود غزة مع مصر

إعلام: واشنطن تؤيد رفض إسرائيل مغادرة حدود غزة مع مصر

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير إسرائيلية، نقلا عن مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكنK بأن... 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T04:58+0000

2024-08-20T04:58+0000

2024-08-20T05:21+0000

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وقالت التقارير: "شدد المسؤول على أن إسرائيل لا يمكنها مغادرة ممر فيلادلفيا بالكامل لأننا لا نستطيع التأكد من أننا سنكون قادرين على العودة إذا لزم الأمر بسبب الضغوط الدولية".وأشار إلى أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس" لن يردع إيران عن مهاجمة إسرائيل. وقال إن نتنياهو يعتقد أن إيران "ستحاول مهاجمة إسرائيل في أي حال من الأحوال". ويدعي المسؤول أيضًا أن طهران "مهتمة بإنهاء الحرب حتى تبقى حماس على قيد الحياة".وكان بلينكن يزور إسرائيل يوم الإثنين لمواصلة الجهود الدبلوماسية لحل الصراع في غزة.وفي الأسبوع الماضي، جرت في الدوحة محادثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمشاركة قطر ومصر والولايات المتحدة وإسرائيل. ورفضت قيادة حركة حماس المشاركة في المفاوضات بسبب عدم توفر تفاصيل حول شروط التهدئة.إيران: ندعم وقف إطلاق النار في غزة... ولا علاقة للمفاوضات بردنا على إسرائيلبلينكن يعلن قبول إسرائيل الاقتراح الأمريكي الجديد بشأن التسوية في غزة

https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-بلينكن-بالضغط-السياسي-على-حماس-حتى-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-الأسرى-1091903508.html

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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم, العالم العربي, قطاع غزة, طوفان الأقصى, الولايات المتحدة الأمريكية