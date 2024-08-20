https://sarabic.ae/20240820/اكتشاف-حفريات-لكائنات-بحرية-منقرضة-من-العصر-البليستوسيني-1091933305.html
اكتشاف حفريات لكائنات بحرية منقرضة من العصر البليستوسيني
اكتشاف حفريات لكائنات بحرية منقرضة من العصر البليستوسيني
سبوتنيك عربي
كشف فريق من علماء الحفريات بجامعة تسوكوبا في اليابان نوعًا جديدًا من الفقمات من جنس يطلق عليه اسم "Ontocetus" المنقرض من رواسب العصر البليستوسيني السفلي في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T14:40+0000
2024-08-20T14:40+0000
2024-08-20T14:50+0000
مجتمع
علوم
حيوان
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وقال الفريق العلمي بقيادة الباحث ماثيو بوافيل، إن هذا النوع المنقرض يُدعى "Ontocetusposti"، مشيرا إلى وجود تشابه مدهش في تكيفاته الغذائية مع الفظ الحديث من نوع "Odobenus rosmarus".ويذكر أنّ جنس "Ontocetus" ينحدر من شمال المحيط الهادئ، وهاجر إلى المحيط الأطلسي خلال فترة الانتقال من العصر الميو-بليوسيني ليتأثر بعدها بموجة التبريد العالمي، مما ساهم في انقراضه مع عدد كبير من الكائنات البحرية.
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علوم, حيوان
اكتشاف حفريات لكائنات بحرية منقرضة من العصر البليستوسيني
14:40 GMT 20.08.2024 (تم التحديث: 14:50 GMT 20.08.2024)
كشف فريق من علماء الحفريات بجامعة تسوكوبا في اليابان نوعًا جديدًا من الفقمات من جنس يطلق عليه اسم "Ontocetus" المنقرض من رواسب العصر البليستوسيني السفلي في شمال المحيط الأطلسي.
وقال الفريق العلمي بقيادة الباحث ماثيو بوافيل، إن هذا النوع المنقرض يُدعى "Ontocetusposti"، مشيرا إلى وجود تشابه مدهش في تكيفاته الغذائية مع الفظ الحديث من نوع "Odobenus rosmarus".
وأكد العلماء أن التحليل التفصيلي لحفريات "Ontocetusposti" في نورويتش بالمملكة المتحدة وأنتويرب في بلجيكا، بيّن أن النوع المنقرض يتميز بوجود أربعة أسنان ما بعد الناب، وناب سفلي أكبر، وارتفاق فك سفلي قصير ومندمج، وبحسب مجلة "PeerJ Life & Environment" العلمية.
وأشار العلماء إلى أن الخصائص التشريحية لـ" Ontocetus posti" تظهر أنّه كان متكيفًا بشكل جيد مع "التغذية بالشفط"، ويشبه إلى حد ما قريبه الحديث.
ويذكر أنّ جنس "Ontocetus" ينحدر من شمال المحيط الهادئ، وهاجر إلى المحيط الأطلسي خلال فترة الانتقال من العصر الميو-بليوسيني ليتأثر بعدها بموجة التبريد العالمي، مما ساهم في انقراضه مع عدد كبير من الكائنات البحرية.