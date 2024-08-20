https://sarabic.ae/20240820/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استعادة-6-جثث-للرهائن-من-قطاع-غزة-1091912301.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 6 جثث للرهائن من قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن استعادة 6 جثث للرهائن من قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، تمكنهما الليلة الماضية من انتشال 6 جثث لرهائن إسرائيليين من قطاع غزة. 20.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-20T06:54+0000

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، إن من "ضمن جثث الأسرى لأفراهام موندر (79 عاما)، وياغيف بوشستاب، ونداف بوبلويل، ويورام ميتسجر (80 عاما)".من جهتها، ناشدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية، حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الوسطاء التوصل إلى صفقة التبادل المطروحة اليوم قبل غدا".وتقول إسرائيل إن حركة "حماس" لا تزال تحتجز 136 شخصا اختطفتهم في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي من مستوطنات جنوب إسرائيل، وذلك بعد صفقة لتبادل الأسرى جرت ضمن هدنة استمرت أسبوعا وانتهت في 1 ديسمبر/كانون الأول، أطلقت "حماس" خلالها 105 محتجزا، مقابل عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20240819/غالانت-يطالب-بلينكن-بالضغط-السياسي-على-حماس-حتى-يتم-التوصل-إلى-صفقة-تبادل-الأسرى-1091903508.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي