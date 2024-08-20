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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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الخارجية الروسية: نشارك شركاءنا في منظمة معاهدة الأمن الخبرة التي اكتسبناها في العملية العسكرية
الخارجية الروسية: نشارك شركاءنا في منظمة معاهدة الأمن الخبرة التي اكتسبناها في العملية العسكرية
سبوتنيك عربي
أكد ميكائيل أغاسانديان، مدير الإدارة الأولى لدول رابطة الدول المستقلة، في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتقاسم مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T06:43+0000
2024-08-20T06:43+0000
الأمن الجماعي
روسيا
العالم
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وقال أغاسانديان لوكالة "سبوتنيك": "لقد أثبتت المنظمة أهميتها في العديد من المناسبات، بما في ذلك خلال الأحداث التي وقعت قبل عامين في كازاخستان، عندما ساعدت وحدات حفظ السلام التابعة للمنظمة على تطبيع الوضع السياسي الداخلي في غضون أيام قليلة".وتابع: "تبذل روسيا جهودًا مستمرة لتطوير إمكانات منظمة معاهدة الأمن الجماعي باعتبارها هيكلًا فعالًا مسؤولاً عن الحفاظ على الاستقرار ليس فقط في الدول الأعضاء، بل أيضًا في فضاء الاتحاد الأوراسي الشاسع".وأردف بالقول: "من المقرر، في الأسابيع المقبلة، إجراء سلسلة من التدريبات مع مختلف مكونات القوات المشتركة للمنظمة على أراضي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، بهدف ممارسة الإجراءات المشتركة لحماية الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى والأمن الجماعي، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار الوضع في أفغانستان".جدير بالذكر، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
https://sarabic.ae/20240819/الخارجية-الأذربيجانية-باكو-تهدف-إلى-تطبيع-العلاقات-مع-أرمينيا-1091889215.html
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الأمن الجماعي, روسيا, العالم
الأمن الجماعي, روسيا, العالم

الخارجية الروسية: نشارك شركاءنا في منظمة معاهدة الأمن الخبرة التي اكتسبناها في العملية العسكرية

06:43 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورعناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022.
عناصر قوات حفظ السلام (ضمن منظمة معاهدة الأمن الجماعي) في مطار ألماتي، كازاخستان 11 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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تابعنا عبر
أكد ميكائيل أغاسانديان، مدير الإدارة الأولى لدول رابطة الدول المستقلة، في وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا تتقاسم مع شركائها في منظمة معاهدة الأمن الجماعي الخبرة التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة.
وقال أغاسانديان لوكالة "سبوتنيك": "لقد أثبتت المنظمة أهميتها في العديد من المناسبات، بما في ذلك خلال الأحداث التي وقعت قبل عامين في كازاخستان، عندما ساعدت وحدات حفظ السلام التابعة للمنظمة على تطبيع الوضع السياسي الداخلي في غضون أيام قليلة".

وأضاف: "نحن لا نكتفي بالنتائج المحققة. فنحن نعمل باستمرار مع حلفائنا على تحسين قدرات منظمة معاهدة الأمن الجماعي على مواجهة التحديات الأمنية متعددة الأوجه وتحسين آليات الاستجابة للأزمات. نحن نشارك مع شركائنا الخبرة التي اكتسبتها القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة".

وتابع: "تبذل روسيا جهودًا مستمرة لتطوير إمكانات منظمة معاهدة الأمن الجماعي باعتبارها هيكلًا فعالًا مسؤولاً عن الحفاظ على الاستقرار ليس فقط في الدول الأعضاء، بل أيضًا في فضاء الاتحاد الأوراسي الشاسع".
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وأردف بالقول: "من المقرر، في الأسابيع المقبلة، إجراء سلسلة من التدريبات مع مختلف مكونات القوات المشتركة للمنظمة على أراضي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، بهدف ممارسة الإجراءات المشتركة لحماية الاستقرار في منطقة آسيا الوسطى والأمن الجماعي، ولا سيما مع الأخذ في الاعتبار الوضع في أفغانستان".
جدير بالذكر، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.
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- سبوتنيك عربيتغيطة مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اشتباكات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية05:01 GMTБоевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:36 GMT
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