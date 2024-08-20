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المشاركون في المؤتمر الديمقراطي يغادرون الساحة أثناء خطاب بايدن... فيديو
المشاركون في المؤتمر الديمقراطي يغادرون الساحة أثناء خطاب بايدن... فيديو
سبوتنيك عربي
المشاركون في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي يغادرون ساحة المركز في شيكاغو خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن. 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T07:27+0000
2024-08-20T07:27+0000
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وكما أفاد مراسل "سبوتنيك" خرج المشاركون في المؤتمر في مجموعات من أجزاء مختلفة من الساحة، متجهين نحو المخرج ودون انتظار نهاية خطاب بايدن.وبدأ خطاب بايدن بعد نصف ساعة تقريبًا من الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي فيه برنامج الحدث.كما لن ينتظر بايدن الترشيح الرسمي لكامالا هاريس وسيغادر شيكاغو مباشرة بعد الخطاب.لم يتمكن جميع المشاركين في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو من استيعاب وسماع خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، بعضهم غادر الساحة في مجموعات مباشرة أثناء خطاب جو بايدن.
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

المشاركون في المؤتمر الديمقراطي يغادرون الساحة أثناء خطاب بايدن... فيديو

07:27 GMT 20.08.2024
© AP Photo / Erin Schaffالرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة له بعد إطلاق النار على دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© AP Photo / Erin Schaff
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المشاركون في مؤتمر الحزب الديمقراطي الأمريكي يغادرون ساحة المركز في شيكاغو خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وكما أفاد مراسل "سبوتنيك" خرج المشاركون في المؤتمر في مجموعات من أجزاء مختلفة من الساحة، متجهين نحو المخرج ودون انتظار نهاية خطاب بايدن.

ولا تضع الأجهزة الأمنية ومنظمو المؤتمر أي عوائق أمام خروج الناس من المؤتمر.

وبدأ خطاب بايدن بعد نصف ساعة تقريبًا من الوقت الذي كان من المفترض أن ينتهي فيه برنامج الحدث.
كما لن ينتظر بايدن الترشيح الرسمي لكامالا هاريس وسيغادر شيكاغو مباشرة بعد الخطاب.
لم يتمكن جميع المشاركين في المؤتمر الديمقراطي في شيكاغو من استيعاب وسماع خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن، بعضهم غادر الساحة في مجموعات مباشرة أثناء خطاب جو بايدن.
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