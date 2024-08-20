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البرنامج الصباحي
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183 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
08:17 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
أهمية انضمام ناميبيا لتحالف أوبك بلس
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29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
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خبير: زيارة بوتين لباكو محاولة لمنع التصعيد
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شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
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30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
17:33 GMT
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تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
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مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
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الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
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بوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن"... فيديو
بوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن"... فيديو
سبوتنيك عربي
قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوضع الزهور على النصب التذكاري الخاص بالمدرسة "رقم 1" في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T12:04+0000
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واقترب الرئيس الروسي من النصب التذكاري "شجرة الأحزان"، وهو نصب يأخذ شكل شجرة وهو عبارة عن امرأة تمثل جذع الشجرة تحمل على أغصانها الأطفال، ووضع عليها الرئيس الروسي الزهور.وعلق على جدار مبنى المدرسة الذي تم الاحتفاظ به منذ إطلاق سراح الرهائن، صور ضحايا من المدنيين ورجال الأمن الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم الإرهابي.
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روسيا, نادي الفيديو

بوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن"... فيديو

12:04 GMT 20.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، في سبتمبر عام 2004.
بوتين يضع الزهور على شجرة الحزن تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، في سبتمبر عام 2004. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوضع الزهور على النصب التذكاري الخاص بالمدرسة "رقم 1" في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في سبتمبر عام 2004.
واقترب الرئيس الروسي من النصب التذكاري "شجرة الأحزان"، وهو نصب يأخذ شكل شجرة وهو عبارة عن امرأة تمثل جذع الشجرة تحمل على أغصانها الأطفال، ووضع عليها الرئيس الروسي الزهور.

وزار بوتين المدرسة"رقم 1" في بيسلان حيث وقع الهجوم الإرهابي عام 2004، الذي أسفر عن مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلاً.

وعلق على جدار مبنى المدرسة الذي تم الاحتفاظ به منذ إطلاق سراح الرهائن، صور ضحايا من المدنيين ورجال الأمن الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم الإرهابي.
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