بوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن"... فيديو
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصوربوتين يضع الزهور على "شجرة الحزن" تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي على مدرسة في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، في سبتمبر عام 2004.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
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قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بوضع الزهور على النصب التذكاري الخاص بالمدرسة "رقم 1" في بيسلان بأوسيتيا الشمالية، حيث وقع الهجوم الإرهابي في سبتمبر عام 2004.
واقترب الرئيس الروسي من النصب التذكاري "شجرة الأحزان"، وهو نصب يأخذ شكل شجرة وهو عبارة عن امرأة تمثل جذع الشجرة تحمل على أغصانها الأطفال، ووضع عليها الرئيس الروسي الزهور.
📹 بوتين يضع الزهور على نصب تذكاري "شجرة الحزن" في مدينة بيسلان تم إنشاؤه تخليدا لذكرى ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 2004، في مبنى المدرسة "رقم "1 في بيسلان، بأوسيتيا الشمالية، والذي أسفر عن مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلاً. pic.twitter.com/F8IFdWViZY— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 20, 2024
وزار بوتين المدرسة"رقم 1" في بيسلان حيث وقع الهجوم الإرهابي عام 2004، الذي أسفر عن مقتل 334 شخصًا، من بينهم 186 طفلاً.
وعلق على جدار مبنى المدرسة الذي تم الاحتفاظ به منذ إطلاق سراح الرهائن، صور ضحايا من المدنيين ورجال الأمن الذين لقوا مصرعهم خلال الهجوم الإرهابي.