https://sarabic.ae/20240820/مواقع-انتشار-جدري-القردة-في-دول-العالم-1091924555.html
مواقع انتشار جدري القردة في دول العالم
مواقع انتشار جدري القردة في دول العالم
سبوتنيك عربي
تسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس جدرى القردة في إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بعدما انتشر المرض من بؤرة ظهوره في الكونغو الديمقراطية إلى عدة دول... 20.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-20T11:38+0000
2024-08-20T11:38+0000
2024-08-20T11:38+0000
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وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس منتشرة، سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.
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انفوجرافيك, инфографика
مواقع انتشار جدري القردة في دول العالم
تسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس جدرى القردة في إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بعدما انتشر المرض من بؤرة ظهوره في الكونغو الديمقراطية إلى عدة دول مجاورة، ورصده في السويد وباكستان، لاحقا.
وتمثل السلالة التي تعرف بـ"كليد - آي" واحدة من سلالات أخرى للفيروس منتشرة، سجلت انتشارا ملحوظا في العديد من دول العالم منذ بداية 2024، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما لم يتم رصد الفيروس بمنطقة الشرق الأوسط إلا في إسرائيل.