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https://sarabic.ae/20240822/أونروا-الرد-العسكري-الإسرائيلي-على-7-أكتوبر-لم-يحترم-القواعد-والقوانين-1091992220.html
أونروا: الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر لم يحترم القواعد والقوانين
أونروا: الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر لم يحترم القواعد والقوانين
سبوتنيك عربي
وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، الوضع في قطاع غزة بـ"المروع"، مؤكدة أنه لا "مكان آمن في القطاع". 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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2024-08-22T10:10+0000
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وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، لم يكن منضبطا ولم يحترم القواعد والقوانين"، مؤكدًا أن "الأونروا ليست مشكلة بل عامل استقرار في المنطقة لكنها غير قادرة على الإطلاع بدورها في الظروف الراهنة".وأضاف لازاريني أن "الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل القطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه"، لافتًا إلى أن "الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، مثل شلل الأطفال".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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منظمة الأونروا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي
منظمة الأونروا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي

أونروا: الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر لم يحترم القواعد والقوانين

10:10 GMT 22.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatصورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة
صورة تظهر آثار القصف على مدرسة مصطفى حافظ في غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
وصفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، الوضع في قطاع غزة بـ"المروع"، مؤكدة أنه لا "مكان آمن في القطاع".
وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن "الرد العسكري الإسرائيلي على 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، لم يكن منضبطا ولم يحترم القواعد والقوانين"، مؤكدًا أن "الأونروا ليست مشكلة بل عامل استقرار في المنطقة لكنها غير قادرة على الإطلاع بدورها في الظروف الراهنة".
وأضاف لازاريني أن "الأمر مؤسف ومحبط للغاية عندما ترى الأطفال داخل القطاع يبحثون في القمامة عن أي شيء يمكنهم أكله أو بيعه"، لافتًا إلى أن "الأمراض تتسل إلى سكان القطاع، مثل شلل الأطفال".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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08:38 GMT
وبدأت يوم الخميس الماضي، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة القطرية الدوحة، بوساطة أمريكية قطرية مصرية، لبحث التوصل إلى صفقة تبادل للأسرى في قطاع غزة، في ظل غياب حركة حماس، التي ترفض المشاركة، حيث تؤكد على مطالبها وبأنها قد وافقت على ما تم طرحه سابقا، وبأنها لن تعود للمفاوضات لإعطاء نتنياهو، المزيد من الوقت.
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