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روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل
روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل
سبوتنيك عربي
البعثة الأفريقية الكبرى
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وعلى مدى عامين، ستقوم سفينتان بحثيتان بدراسة مناطق الصيد في مناطق غرب القارة الأفريقية وغرب المحيط الهندي. يقدم الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل حول مسارات رحلة البعثة الأفريقية الكبرى.اقرأ أيضا - خبراء: التوجه العربي والأفريقي نحو روسيا والصين يحقق التوازن ويتيح المزيد من الفرص
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البعثة الأفريقية الكبرى
البعثة الأفريقية الكبرى

روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل

09:32 GMT 22.08.2024
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أطلقت روسيا رحلتها الاستكشافية الأفريقية الكبرى، وهو مشروع يهدف إلى تقييم المخزون السمكي قبالة سواحل أفريقيا، ومن المخطط إجراء أبحاث في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأفريقية عامي 2024-2025.
وعلى مدى عامين، ستقوم سفينتان بحثيتان بدراسة مناطق الصيد في مناطق غرب القارة الأفريقية وغرب المحيط الهندي.
يقدم الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل حول مسارات رحلة البعثة الأفريقية الكبرى.
البعثة الأفريقية الكبرى - سبوتنيك عربي
البعثة الأفريقية الكبرى - سبوتنيك عربي
اقرأ أيضا - خبراء: التوجه العربي والأفريقي نحو روسيا والصين يحقق التوازن ويتيح المزيد من الفرص
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