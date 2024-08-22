https://sarabic.ae/20240822/روسيا-تطلق-البعثة-الأفريقية-الكبرى-معلومات-وتفاصيل-1091989803.html
روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل
روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل
سبوتنيك عربي
البعثة الأفريقية الكبرى
2024-08-22T09:32+0000
2024-08-22T09:32+0000
2024-08-22T09:32+0000
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وعلى مدى عامين، ستقوم سفينتان بحثيتان بدراسة مناطق الصيد في مناطق غرب القارة الأفريقية وغرب المحيط الهندي. يقدم الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل حول مسارات رحلة البعثة الأفريقية الكبرى.اقرأ أيضا - خبراء: التوجه العربي والأفريقي نحو روسيا والصين يحقق التوازن ويتيح المزيد من الفرص
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البعثة الأفريقية الكبرى
روسيا تطلق "البعثة الأفريقية الكبرى"... معلومات وتفاصيل
أطلقت روسيا رحلتها الاستكشافية الأفريقية الكبرى، وهو مشروع يهدف إلى تقييم المخزون السمكي قبالة سواحل أفريقيا، ومن المخطط إجراء أبحاث في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الأفريقية عامي 2024-2025.
وعلى مدى عامين، ستقوم سفينتان بحثيتان بدراسة مناطق الصيد في مناطق غرب القارة الأفريقية وغرب المحيط الهندي.
يقدم الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" تفاصيل حول مسارات رحلة البعثة الأفريقية الكبرى.