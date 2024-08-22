قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عباس يريد زيارة غزة لحشد الدعم العربي والدولي لوقف الحرب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
On air
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تأجيل رحيل قوات التحالف جاء بعد تقييم للمشهد الأمني بالشرق الأوسط وداعش ينشط بالفعل
10:04 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
10:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنجح مفاوضات القاهرة في إحياء اتفاق جدة لوقف الحرب في السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير ينصح بغرس الأشجار لمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الدور المصري ومحادثات جنيف في البحث عن حل للأزمة السودانية وتدهور الوضع الإنساني
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:05 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:32 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240822/قيادي-فلسطيني-لـسبوتنيك-عباس-يريد-زيارة-غزة-لحشد-الدعم-العربي-والدولي-لوقف-الحرب-1092013556.html
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عباس يريد زيارة غزة لحشد الدعم العربي والدولي لوقف الحرب
قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عباس يريد زيارة غزة لحشد الدعم العربي والدولي لوقف الحرب
سبوتنيك عربي
قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تشكيل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للجنة من أجل تمهيد زيارته إلى قطاع غزة، تأتي كخطوة... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T19:22+0000
2024-08-22T19:22+0000
حصري
محمود عباس
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_75d94096a4046656173791ada5c422bd.jpg
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني في القطاع، تسعى لاستنهاض وحشد الدعم العربي والدولي والإسلامي لوقف العدوان ووقف الحصار المفروض على غزة.ويرى الصالحي في هذه الخطوة، رسالة مهمة وقوية، من أجل تعزيز التفاهمات الوطنية بين كافة القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.وأكد أن "الزيارة تعمل على وحدة الموقف للفصائل الفلسطينية، سواء في التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، أو للتأكيد على أن الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة والقدس وحدة سياسية واحدة، في تصدي لمحاولة فرض ما يسمى باليوم التالي للحرب، وهو مخطط أمريكي إسرائيل مرفوض من كافة القوى الفلسطينية".وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أعرب عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة بالزيارة.وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "أعلن الرئيس محمود عباس عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا"، داعيا جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوجه لغزة رفقة الرئيس الفلسطيني.وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20240822/المبعوث-الخاص-للرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-رفضت-زيارة-محمود-عباس-إلى-غزة-1092011319.html
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003410_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_466376cc9d4c7b7886f5efd2b30f697b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, محمود عباس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
حصري, محمود عباس, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

قيادي فلسطيني لـ"سبوتنيك": عباس يريد زيارة غزة لحشد الدعم العربي والدولي لوقف الحرب

19:22 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Seth Wenigرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة "فتح"، نييورك، فبراير 2020
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
حصري
قال بسام الصالحي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن تشكيل الرئيس محمود عباس (أبو مازن) للجنة من أجل تمهيد زيارته إلى قطاع غزة، تأتي كخطوة أساسية لحشد وخلق موقف دولي وعربي وإسلامي لوقف الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني في القطاع، تسعى لاستنهاض وحشد الدعم العربي والدولي والإسلامي لوقف العدوان ووقف الحصار المفروض على غزة.
ويرى الصالحي في هذه الخطوة، رسالة مهمة وقوية، من أجل تعزيز التفاهمات الوطنية بين كافة القوى الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس.
وأكد أن "الزيارة تعمل على وحدة الموقف للفصائل الفلسطينية، سواء في التصدي للعدوان الإسرائيلي المستمر منذ أشهر، أو للتأكيد على أن الأراضي الفلسطينية بالضفة وغزة والقدس وحدة سياسية واحدة، في تصدي لمحاولة فرض ما يسمى باليوم التالي للحرب، وهو مخطط أمريكي إسرائيل مرفوض من كافة القوى الفلسطينية".
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، أعرب عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة، مؤكدا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة بالزيارة.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
المبعوث الخاص للرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل رفضت زيارة محمود عباس إلى غزة
17:57 GMT
وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "أعلن الرئيس محمود عباس عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".
وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا"، داعيا جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوجه لغزة رفقة الرئيس الفلسطيني.
وفي الأسبوع الماضي، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التوجه مع كامل القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وقال عباس، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 40 ألف قتيل وأكثر من 92 ألف مصاب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان 15:20 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала