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كوريا الشمالية تنتقد بيع مروحيات عسكرية أمريكية لكوريا الجنوبية: "عمل متهور واستفزازي"
كوريا الشمالية تنتقد بيع مروحيات عسكرية أمريكية لكوريا الجنوبية: "عمل متهور واستفزازي"
سبوتنيك عربي
انتقدت كوريا الشمالية، أمس الخميس، مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة في آسيا، ووصفت صفقة تسليم مروحيات "أباتشي" لكوريا الجنوبية بأنها "عمل متهور واستفزازي"،... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T22:35+0000
2024-08-22T22:39+0000
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وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها: "نحن نعارض بشدة ونرفض تعزيز القوات الأمريكية وقوات عملائها العسكرية"، في إشارة إلى كوريا الجنوبية.وأضاف البيان: "هذا عمل متهور واستفزازي يهدف بشكل متعمد إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة"، كما انتقدت مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لليابان وحلفاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.كما أعلنت بيونغ يانغ أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ ستؤدي إلى "تعزيز الردع الاستراتيجي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" كرد فعل.وجاء في البيان:كانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الإثنين موافقتها على صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع ما يصل إلى 36 مروحية هجومية من طراز "AH-64E Apache" لكوريا الجنوبية، إلى جانب معدات مرتبطة بها، بما في ذلك صواريخ.وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة "ستعزز قدرة جمهورية كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قوة رادعة قادرة على الردع والمشاركة في العمليات الإقليمية".كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع المروحيات لكوريا الجنوبية، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الإثنين الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي الذي لا يزال بحاجة إلى الموافقة على الصفقة.تعد واشنطن الحليف الأمني الرئيسي لسيول، حيث تحتفظ بحوالي 28,500 جندي في كوريا الجنوبية، وتتمثل مهمتهم في المساعدة على حمايتها من جارتها المسلحة نووياً.يُذكر أن الإعلان عن صفقة بيع المروحيات جاء في نفس اليوم الذي بدأت فيه واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية الكبرى، مع تدريبات جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية. وستستمر تدريبات "درع الحرية أولشي" حتى 29 أغسطس، وستشمل آلاف العسكريين.
https://sarabic.ae/20230426/رئيس-كوريا-الجنوبية-يعلن-نصب-أسلحة-أمريكية-على-أراضي-بلاده-1076340682.html
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كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية تنتقد بيع مروحيات عسكرية أمريكية لكوريا الجنوبية: "عمل متهور واستفزازي"

22:35 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 22:39 GMT 22.08.2024)
© flickr.com / Gonzalo Alonsoمروحية أباتشي
مروحية أباتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© flickr.com / Gonzalo Alonso
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انتقدت كوريا الشمالية، أمس الخميس، مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة في آسيا، ووصفت صفقة تسليم مروحيات "أباتشي" لكوريا الجنوبية بأنها "عمل متهور واستفزازي"، مضيفةً أن بيونغ يانغ ستعزز قواتها رداً على ذلك.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان لها: "نحن نعارض بشدة ونرفض تعزيز القوات الأمريكية وقوات عملائها العسكرية"، في إشارة إلى كوريا الجنوبية.
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26 أبريل 2023, 19:31 GMT
وأضاف البيان: "هذا عمل متهور واستفزازي يهدف بشكل متعمد إلى زيادة عدم الاستقرار الأمني في المنطقة"، كما انتقدت مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة لليابان وحلفاء آخرين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
كما أعلنت بيونغ يانغ أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في منطقة المحيط الهادئ ستؤدي إلى "تعزيز الردع الاستراتيجي لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية" كرد فعل.
وجاء في البيان:
"الوضع الراهن يستدعي بشكل عاجل ضمان التوازن العسكري في المنطقة من خلال زيادة القدرات الدفاعية بكل السبل بما يتناسب مع التحديات والتهديدات الأمنية التي قد تنجم عن مبيعات الأسلحة الأمريكية".
كانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم الإثنين موافقتها على صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لبيع ما يصل إلى 36 مروحية هجومية من طراز "AH-64E Apache" لكوريا الجنوبية، إلى جانب معدات مرتبطة بها، بما في ذلك صواريخ.
وأوضحت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية أن الصفقة "ستعزز قدرة جمهورية كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قوة رادعة قادرة على الردع والمشاركة في العمليات الإقليمية".
كما وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على احتمال بيع المروحيات لكوريا الجنوبية، وقدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية يوم الإثنين الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الأمريكي الذي لا يزال بحاجة إلى الموافقة على الصفقة.
تعد واشنطن الحليف الأمني الرئيسي لسيول، حيث تحتفظ بحوالي 28,500 جندي في كوريا الجنوبية، وتتمثل مهمتهم في المساعدة على حمايتها من جارتها المسلحة نووياً.
يُذكر أن الإعلان عن صفقة بيع المروحيات جاء في نفس اليوم الذي بدأت فيه واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية السنوية الكبرى، مع تدريبات جديدة تهدف إلى احتواء كوريا الشمالية. وستستمر تدريبات "درع الحرية أولشي" حتى 29 أغسطس، وستشمل آلاف العسكريين.
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