https://sarabic.ae/20240822/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-يدعو-أعضاء-مجلس-الأمن-لمشاركة-عباس-في-زيارته-إلى-غزة-1092010269.html

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة

سبوتنيك عربي

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في... 22.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-22T17:18+0000

2024-08-22T17:18+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا".ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد أسراها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".

https://sarabic.ae/20240822/تصويت-برأيك-هل-تسمح-إسرائيل-لمحمود-عباس-بالذهاب-مع-أعضاء-حكومته-إلى-قطاع-غزة---1092002733.html

https://sarabic.ae/20240822/عباس-يصدر-مرسوما-رئاسيا-ببدء-إجراءات-توجه-أعضاء-القيادة-الفلسطينية-إلى-قطاع-غزة-1091982995.html

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