https://sarabic.ae/20240822/مندوب-فلسطين-لدى-الأمم-المتحدة-يدعو-أعضاء-مجلس-الأمن-لمشاركة-عباس-في-زيارته-إلى-غزة-1092010269.html
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا".ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد أسراها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
https://sarabic.ae/20240822/تصويت-برأيك-هل-تسمح-إسرائيل-لمحمود-عباس-بالذهاب-مع-أعضاء-حكومته-إلى-قطاع-غزة---1092002733.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في الزيارة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".
وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا".
ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوجه لغزة برفقة الرئيس الفلسطيني.
ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد أسراها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.
كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.
وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة
لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقال، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".