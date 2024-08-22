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مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة
سبوتنيك عربي
أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في... 22.08.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا".ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد أسراها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
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https://sarabic.ae/20240822/عباس-يصدر-مرسوما-رئاسيا-ببدء-إجراءات-توجه-أعضاء-القيادة-الفلسطينية-إلى-قطاع-غزة-1091982995.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يدعو أعضاء مجلس الأمن لمشاركة عباس في زيارته إلى غزة

17:18 GMT 22.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafiآثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
© AP Photo / Jehad Alshrafi
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أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم زيارة قطاع غزة، داعيا قادة العالم وأعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في الزيارة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال منصور خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: "الرئيس محمود عباس أعلن عن نيته وعزم القيادة الفلسطينية التوجه إلى غزة، لقد دعا زعماء وقيادات من مختلف أنحاء العالم أن ينضموا إليه دعما لهذه المبادرة".
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
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13:50 GMT
وتابع: "اسمحوا لي أن أدعوا مجلس الأمن للمشاركة في زيارة إلى قطاع غزة كي يرى عيانا الفظائع المروعة التي يتحملها شعبنا".

ودعا جميع أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التوجه لغزة برفقة الرئيس الفلسطيني.

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية كان بإمكانها أن تستعيد أسراها في غزة أحياء لكنها لا يهمها مصالح مواطنيها.
كما أعرب منصور عن دعمه لمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق حملة تطعيم لوقف تفشي مرض شلل الأطفال بغزة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلقي كلمة في البرلمان التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2024
عباس يصدر مرسوما رئاسيا ببدء إجراءات توجه أعضاء القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة
08:00 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، وقّع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوما أوعز فيه بالبدء بإجراء الترتيبات اللازمة لتوجهه وأعضاء من القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة.
وحدد المرسوم الرئاسي أهدافا عدة للزيارة المرتقبة، منها "وقف العدوان المتواصل على المحافظات الجنوبية والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة"، بحسب نص المرسوم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرر التوجه مع جميع القيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وقال، في كلمة له أمام البرلمان التركي، إن "149 دولة اعترفت بفلسطين بينما 50 دولة فقط تعترف بإسرائيل"، داعيا مجلس الأمن لتأمين الوصول إلى غزة.
وأكد أن وجهته المقبلة ستكون هي "القدس الشريف عاصمة فلسطين الأبدية"، مشيرا إلى أن "غزة لن تكون إلا جزءا من دولة فلسطين".
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