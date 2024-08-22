https://sarabic.ae/20240822/نظام-كييف-يهاجم-خزانات-الوقود-في-القوقاز-1092004515.html
نظام كييف يهاجم خزانات وقود في ميناء القوقاز
نظام كييف يهاجم خزانات وقود في ميناء القوقاز
سبوتنيك عربي
أفاد مقر عمليات كوبان، اليوم الخميس، أن نظام كييف هاجم عبّارة للسكك الحديدية تحمل عربات من خزانات الوقود في ميناء القوقاز. 22.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-22T14:28+0000
2024-08-22T14:28+0000
2024-08-22T14:54+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب مقر العمليات في إقليم كراسنودار في قناته على "تلغرام": "قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجوم إرهابي على أراضي إقليم كراسنودار، حيث تعرضت عبّارة للسكك الحديدية تحمل عربات من خزانات الوقود في ميناء القوقاز للهجوم، وتعمل خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة في مكان الحادث".وأشار المقر إلى أنه جاري توضيح منطقة الحريق والمعلومات عن الضحايا.وأفيد أيضًا أنه في 22 أغسطس/آب، تم حظر حركة المرور على جسر القرم مرتين، ولم يتم ذكر الأسباب.
https://sarabic.ae/20240808/الخارجية-الروسية-الغرب-يروج-لأجندة-مدمرة-في-جنوب-القوقاز-1091529141.html
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روسيا
نظام كييف يهاجم خزانات وقود في ميناء القوقاز
14:28 GMT 22.08.2024 (تم التحديث: 14:54 GMT 22.08.2024)
أفاد مقر عمليات كوبان، اليوم الخميس، أن نظام كييف هاجم عبّارة للسكك الحديدية تحمل عربات من خزانات الوقود في ميناء القوقاز.
وكتب مقر العمليات في إقليم كراسنودار في قناته على "تلغرام": "قام نظام كييف بمحاولة أخرى لشن هجوم إرهابي على أراضي إقليم كراسنودار، حيث تعرضت عبّارة للسكك الحديدية تحمل عربات من خزانات الوقود في ميناء القوقاز للهجوم، وتعمل خدمات الطوارئ والخدمات الخاصة في مكان الحادث".
وأشار المقر إلى أنه جاري توضيح منطقة الحريق والمعلومات عن الضحايا.
وأفيد أيضًا أنه في 22 أغسطس/آب، تم حظر حركة المرور على جسر القرم مرتين، ولم يتم ذكر الأسباب.