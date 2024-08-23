https://sarabic.ae/20240823/أوكرانيا-تفصل-خط-الجهد-العالي-الاحتياطي-لمحطة-زابوروجيه-النووية-ومحطة-كورسك-تعمل-بالشكل-الطبيعي--1092023545.html
أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي
أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه؛ لافتة إلى أن الأسباب... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T10:08+0000
2024-08-23T10:08+0000
2024-08-23T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/83/1014698347_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_92fde72c57c547feefda664e91c0e431.jpg
وقالت ياشينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1" الإتلاف من قبل جانب آخر أي في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة".وفي سياق متصل، أعلنت شركة "روس إنيرغواتوم" التابعة لـ"روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدة أن مستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية.وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، أن "المحطة تعمل بشكل اعتيادي ومستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف الأوكراني هو مماثل لتنظيم "داعش" المحظور في ترسانته مخططات إرهابية.وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ترسانته مخططات واسعة النطاق للأنشطة إرهابية من قصف البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين إلى الإرهاب النووي".وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024.
https://sarabic.ae/20240823/الخارجية-الروسية-محطتا-زابوروجيه-وكورسك-للطاقة-النووية-أهداف-لأعمال-إرهابية-يقوم-بها-نظام-كييف-1092020713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/83/1014698347_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_24a5bed921fb5790829a4b2a69509b46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه؛ لافتة إلى أن الأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة.
وقالت ياشينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1" الإتلاف من قبل جانب آخر أي في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة".
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "روس إنيرغواتوم" التابعة لـ"روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدة أن مستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية.
وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، أن "المحطة تعمل بشكل اعتيادي ومستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف الأوكراني هو مماثل لتنظيم "داعش" المحظور في ترسانته مخططات إرهابية.
وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ترسانته مخططات واسعة النطاق للأنشطة إرهابية من قصف البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين إلى الإرهاب النووي".
وأضافت زاخاروفا بالقول إن "محطتي زابوروجيه وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية إجرامية يقوم بها نظام كييف".
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024.