أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/أوكرانيا-تفصل-خط-الجهد-العالي-الاحتياطي-لمحطة-زابوروجيه-النووية-ومحطة-كورسك-تعمل-بالشكل-الطبيعي--1092023545.html
أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي
أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي
سبوتنيك عربي
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه؛ لافتة إلى أن الأسباب... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T10:08+0000
2024-08-23T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/83/1014698347_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_92fde72c57c547feefda664e91c0e431.jpg
وقالت ياشينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1" الإتلاف من قبل جانب آخر أي في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة".وفي سياق متصل، أعلنت شركة "روس إنيرغواتوم" التابعة لـ"روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدة أن مستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية.وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، أن "المحطة تعمل بشكل اعتيادي ومستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية".وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف الأوكراني هو مماثل لتنظيم "داعش" المحظور في ترسانته مخططات إرهابية.وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ترسانته مخططات واسعة النطاق للأنشطة إرهابية من قصف البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين إلى الإرهاب النووي".وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024.
https://sarabic.ae/20240823/الخارجية-الروسية-محطتا-زابوروجيه-وكورسك-للطاقة-النووية-أهداف-لأعمال-إرهابية-يقوم-بها-نظام-كييف-1092020713.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101469/83/1014698347_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_24a5bed921fb5790829a4b2a69509b46.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

أوكرانيا تفصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه النووية ومحطة كورسك تعمل بالشكل الطبيعي

10:08 GMT 23.08.2024
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985.
محطة كورسكايا: تقع بالقرب من بلدة كورشاتوف كورسك، على ضفاف نهر سيم، وتتكون من أربع وحدات تم بناؤها خلال 1976، 1979، 1983 و 1985. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
تابعنا عبر
صرحت مديرة الاتصالات في محطة زابوروجيه، يفغينيا ياشينا، اليوم الجمعة، بأن الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي لمحطة زابوروجيه؛ لافتة إلى أن الأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة.
وقالت ياشينا في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "الجانب الأوكراني فصل خط الجهد العالي الاحتياطي "فيروسبلافنايا-1" الإتلاف من قبل جانب آخر أي في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا والأسباب الدقيقة لهذا الأمر غير معروفة".
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "روس إنيرغواتوم" التابعة لـ"روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية، اليوم الجمعة، أن محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل اعتيادي، مؤكدة أن مستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية.
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: محطتا زابوروجيه وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية يقوم بها نظام كييف
08:12 GMT
وجاء في بيان المكتب الصحفي للشركة، أن "المحطة تعمل بشكل اعتيادي ومستوى الإشعاع عند القيم الطبيعية".
وفي وقت سابق، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن نظام كييف الأوكراني هو مماثل لتنظيم "داعش" المحظور في ترسانته مخططات إرهابية.
وجاءت تصريحات زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "نظام كييف مثل تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في ترسانته مخططات واسعة النطاق للأنشطة إرهابية من قصف البنية التحتية المدنية وقتل المدنيين إلى الإرهاب النووي".
وأضافت زاخاروفا بالقول إن "محطتي زابوروجيه وكورسك للطاقة النووية أهداف لأعمال إرهابية إجرامية يقوم بها نظام كييف".
وتتعرض محطة زابوروجيه للطاقة النووية، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2022، لهجمات أوكرانية منذ عامين. أصبحت هذه الهجمات أكثر تكرارًا في ربيع عام 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:37 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة 10 مناطق مختلفة في جنوب لبنان05:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала