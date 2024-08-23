اصطياد سمكة "يوم القيامة"... ومزاعم "بعلاقتها" بزلزال كاليفورنيا... صور وفيديو
© Photo / pixabay/ulleoأحد أصناف سمكة الضفدع الغريبة
© Photo / pixabay/ulleo
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عثر رواد الشاطئ في كاليفورنيا على "سمكة يوم القيامة" العملاقة النادرة، التي يزعم الفولكلور الشعبي أنها مرتبطة بالزلازل، وفي مصادفة غريبة شهدت المنطقة زلزالًا بعد يومين فقط.
وفقًا لبيان صادر عن معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، فإن سمكة المجداف قصيرة القمة التي يبلغ طولها 12 قدمًا (3.7 مترًا)، تطفو على سطح كاليفورنيا منذ عام 1901. تعيش هذه الأسماك في أعماق البحار ونادرًا ما يراها الناس.
A 12’ long Doomsday Serpent (Oarfish) was found off the coast of San Diego this week. The very rare fish has a mythical reputation of predicting natural disasters or earthquakes. pic.twitter.com/SUQahSscvn— SULLY (@SULLY10X) August 22, 2024
قال زاكاري هيبل، طالب الدكتوراه في معهد سكريبس لعلوم المحيطات الذي ساعد في انتشال سمكة المجداف، لموقع "لايف ساينس": "هناك اعتقاد بأنها سمكة يوم القيامة، ويبدو أنها تشير إلى أشياء مثل تسونامي أو الزلازل".
جرف الماء سمكة المجداف بالقرب من سان دييغو في 10 أغسطس. وفي 12 أغسطس/ آب الجاري ضرب زلزال بقوة 4.4 درجة لوس أنجلوس، ومع ذلك، من غير المرجح أن يكون الحدثان مرتبطين.
قال هيبل: "لم يكن هناك أي ارتباط حقًا. لكنها معلومة مثيرة للاهتمام حقًا لأنها تُظهر كيف تفاعلت سمكة المجداف والتاريخ البشري عبر الزمن".
'Doomsday fish' appears in California. Two days later, earthquake hits Los Angeles— WION (@WIONews) August 23, 2024
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وفقًا لمتحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي، يمكن أن يصل طول سمك المجداف إلى 36 قدمًا (11 مترًا) وقد يكون مصدر إلهام لحكايات قديمة عن وحوش البحر.
Scientists Shocked to Discover Gigantic ‘Doomsday’ Fish During Dive https://t.co/YjALSnTKcD— Nancy 🙊🙉🙈 (@sparklingwolf) August 23, 2024
تعيش المخلوقات التي تشبه الشريط على عمق آلاف الأقدام في محيطات حول العالم، وتتغذى على الكريل والقشريات.
لا يعرف الباحثون حتى الآن سبب جرف سمك المجداف في سان دييغو، لكنه انتهى به المطاف في شعاب مرجانية ضحلة بين خليج لا جولا وشواطئ لا جولا.