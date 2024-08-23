https://sarabic.ae/20240823/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-في-جمهورية-دونيتسك-خلال-أسبوع-1092035224.html
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك خلال أسبوع
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت 4 بلدات في جمهورية دونيتسك خلال أسبوع. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T12:47+0000
2024-08-23T12:47+0000
2024-08-23T13:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن وحدات من مجموعة "المركز" (تسينتر) التابعة للجيش الروسي نجحت بتحرير 4 بلدات هي سفيردونوفكا، أرتيموفو، جيلانوي، نوفغورودنوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأضافت الوزارة في بيانها أن المجموعة عملت على تحييد عناصر تابعة للقوات الأوكرانية، وتم تدمير عدد من الطائرات المسيرة، وعدد آخر من المركبات الميكانيكية المتنوعة ودبابات عسكرية.كما تم صد عشرات الهجمات العسكرية التي نظمتها القوات المسلحة الأوكرانية على وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-و4-مروحيات-تابعة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1092036056.html
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روسيا
القوات الروسية تحرر 4 بلدات في جمهورية دونيتسك خلال أسبوع
12:47 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 13:20 GMT 23.08.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية حررت 4 بلدات في جمهورية دونيتسك خلال أسبوع.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إلى أن وحدات من مجموعة "المركز" (تسينتر) التابعة للجيش الروسي نجحت بتحرير 4 بلدات هي سفيردونوفكا، أرتيموفو، جيلانوي، نوفغورودنوي الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الوزارة في بيانها أن المجموعة عملت على تحييد عناصر تابعة للقوات الأوكرانية، وتم تدمير عدد من الطائرات المسيرة، وعدد آخر من المركبات الميكانيكية المتنوعة ودبابات عسكرية.
كما تم صد عشرات الهجمات العسكرية التي نظمتها القوات المسلحة الأوكرانية على
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.