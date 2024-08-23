https://sarabic.ae/20240823/بيان-مشترك-الصين-وبيلاروسيا-تدعمان-الحل-السلمي-للصراعات-1092017671.html
بيان مشترك: الصين وبيلاروسيا تدعمان الحل السلمي للصراعات
بيان مشترك: الصين وبيلاروسيا تدعمان الحل السلمي للصراعات
سبوتنيك عربي
أكدت بكين ومينسك العمل معاً على دعم الحل السلمي للصراعات، وجاء ذلك بحسب بيان مشترك نشر في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T04:58+0000
2024-08-23T04:58+0000
2024-08-23T04:58+0000
الصين
أخبار بيلاروسيا اليوم
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بكين - سبوتنيك. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة: "يدعم الجانبان الحل السلمي للصراعات، والحوار البناء بين الدول، والتعاون الدولي على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".وبحسب البيان، ستعمل الصين وبيلاروسيا بشكل مشترك أيضاً على معارضة كافة أشكال الهيمنة وسياسات القوة الخشنة.كما عبر البيان عن إدانة الصين وبيلاروسيا للتدابير القسرية الانفرادية وغير القانونية.كما أكد البيان أن الصين وبيلاروسيا ستعززان تعاونهما الدفاعي.وفي السياق، أعلن الرئيس البيلاروسي، أمس الخميس، أن مينسك وبكين ستوقعان اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة للخدمات والاستثمار خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني.وتجري الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، إلى بيلاروسيا في الفترة من 22 إلى 23 آب/أغسطس.
https://sarabic.ae/20231123/طورتها-بيلاروسيا-بدعم-صيني-راجمة-بولونيز---إم-تتفوق-على-هيمارس-وأتاكمز-1083413679.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم
الصين, أخبار بيلاروسيا اليوم
بيان مشترك: الصين وبيلاروسيا تدعمان الحل السلمي للصراعات
أكدت بكين ومينسك العمل معاً على دعم الحل السلمي للصراعات، وجاء ذلك بحسب بيان مشترك نشر في إطار الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، إلى بيلاروسيا.
بكين - سبوتنيك
. وجاء في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية الصينية اليوم الجمعة: "يدعم الجانبان الحل السلمي للصراعات، والحوار البناء بين الدول، والتعاون الدولي على أساس المنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل".
23 نوفمبر 2023, 13:00 GMT
وبحسب البيان، ستعمل الصين وبيلاروسيا بشكل مشترك أيضاً على معارضة كافة أشكال الهيمنة وسياسات القوة الخشنة.
كما عبر البيان عن إدانة الصين وبيلاروسيا للتدابير القسرية الانفرادية وغير القانونية.
كما أكد البيان أن الصين وبيلاروسيا ستعززان تعاونهما الدفاعي.
وفي السياق، أعلن الرئيس البيلاروسي، أمس الخميس، أن مينسك وبكين ستوقعان اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة للخدمات
والاستثمار خلال زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني.
وتجري الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الدولة (مجلس الوزراء) لجمهورية الصين الشعبية، لي تشيانغ، إلى بيلاروسيا في الفترة من 22 إلى 23 آب/أغسطس.