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هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
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مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
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ملفات ساخنة
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29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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25 د
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علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
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غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
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المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sarabic.ae/20240823/فتاة-تنجو-من-عضة-نمر-في-اللحظة-الأخيرة-بعدما-دخلت-حظيرته-فيديو-1092025888.html
فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو
فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق تهور فتاة عندما قررت اجتياز سياج حظيرة نمر بنغالي في حديقة حيوان كوهانزيك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
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وتظهر الفتاة وهي تحاول لمس النمر، حيث اجتازت السياج الخشبي غير عابئة بالخطر التي تقبل عليه، تسبب تصرف الفتاة في إثارة انفعال النمر حتى كاد أن يعضها.أسرعت الفتاة في اللحظة الأخيرة مبتعدة عن النمر قبل أن ينقض عليها، لتنجو بنفسها من هذا الخطر المحقق.وأفادت وسائل الإعلام بأن شرطة مدينة بريدجتون في ولاية نيوجيرسي تجري تحقيقاتها حول الحادث، كما طلبت الشرطة من المواطنين المساعدة في تحديد هوية تلك الفتاة.
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو

11:27 GMT 23.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورنمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي
نمر آمور الشهير في حديقة منطقة كراسنودارسكي كراي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق تهور فتاة عندما قررت اجتياز سياج حظيرة نمر بنغالي في حديقة حيوان كوهانزيك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وتظهر الفتاة وهي تحاول لمس النمر، حيث اجتازت السياج الخشبي غير عابئة بالخطر التي تقبل عليه، تسبب تصرف الفتاة في إثارة انفعال النمر حتى كاد أن يعضها.
أسرعت الفتاة في اللحظة الأخيرة مبتعدة عن النمر قبل أن ينقض عليها، لتنجو بنفسها من هذا الخطر المحقق.
وأفادت وسائل الإعلام بأن شرطة مدينة بريدجتون في ولاية نيوجيرسي تجري تحقيقاتها حول الحادث، كما طلبت الشرطة من المواطنين المساعدة في تحديد هوية تلك الفتاة.
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