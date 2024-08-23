https://sarabic.ae/20240823/فتاة-تنجو-من-عضة-نمر-في-اللحظة-الأخيرة-بعدما-دخلت-حظيرته-فيديو-1092025888.html
فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو
فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو
سبوتنيك عربي
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق تهور فتاة عندما قررت اجتياز سياج حظيرة نمر بنغالي في حديقة حيوان كوهانزيك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T11:27+0000
2024-08-23T11:27+0000
2024-08-23T11:27+0000
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وتظهر الفتاة وهي تحاول لمس النمر، حيث اجتازت السياج الخشبي غير عابئة بالخطر التي تقبل عليه، تسبب تصرف الفتاة في إثارة انفعال النمر حتى كاد أن يعضها.أسرعت الفتاة في اللحظة الأخيرة مبتعدة عن النمر قبل أن ينقض عليها، لتنجو بنفسها من هذا الخطر المحقق.وأفادت وسائل الإعلام بأن شرطة مدينة بريدجتون في ولاية نيوجيرسي تجري تحقيقاتها حول الحادث، كما طلبت الشرطة من المواطنين المساعدة في تحديد هوية تلك الفتاة.
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سبوتنيك عربي
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نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
فتاة تنجو من عضة نمر في اللحظة الأخيرة بعدما دخلت حظيرته... فيديو
تداولت وسائل إعلام أمريكية مقطع فيديو يوثق تهور فتاة عندما قررت اجتياز سياج حظيرة نمر بنغالي في حديقة حيوان كوهانزيك في ولاية نيو جيرسي الأمريكية.
وتظهر الفتاة وهي تحاول لمس النمر، حيث اجتازت السياج الخشبي غير عابئة بالخطر التي تقبل عليه، تسبب تصرف الفتاة في إثارة انفعال النمر حتى كاد أن يعضها.
أسرعت الفتاة في اللحظة الأخيرة مبتعدة عن النمر قبل أن ينقض عليها، لتنجو بنفسها من هذا الخطر المحقق.
وأفادت وسائل الإعلام بأن شرطة مدينة بريدجتون في ولاية نيوجيرسي تجري تحقيقاتها حول الحادث، كما طلبت الشرطة من المواطنين المساعدة في تحديد هوية تلك الفتاة.