فيلم "حياة ماعز" يثير غضبا واسعا في السعودية.. وأحد أبطاله يرد على الانتقادات
© Unsplash/ Denise Jansبكرة فيلم سينمائي
بكرة فيلم سينمائي
© Unsplash/ Denise Jans
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أثار الفيلم السينمائي "حياة ماعز" سخطا وجدلا واسعا داخل المملكة العربية السعودية، مع بداية عرضه خلال الشهر الجاري بترجمة باللغة العربية، على الرغم من طرحه في دور العرض السينمائية في شهر مارس/ آذار الماضي.
وكان الفيلم يحمل في البداية اسم "أيام ماعز"، وهو للمخرجة الهندية، بليسي، وإنتاج مشترك بين أمريكا والهند، وتم إصداره بخمس لغات، هي الهندية والمالايالامية والتاميلية والتيلجو والكانادا.
والفيلم من بطولة بريثفيراج سوكومارا، وجيمي جان لويس، وأمالا بول، وهو مأخوذ عن رواية مالايالامية شهيرة بعنوان "Aadujeevitham"، من تأليف بنجامين، ونُشرت عام 2008، والتي هي محظورة حاليا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وفقا لتقارير.
Goat life— 𝗠𝗢𝗡𝗜𝗥 𝗪𝗔𝗦𝗙𝗬 (@Monir_Wasfy) August 19, 2024
فيلم جدير بالمشاهدة مأخوذ عن قصة حقيقية عن مشاكل العماله في بعض دول الخليج pic.twitter.com/Dk6gnxyH14
وتدور أحداث الفيلم في تسعينيات القرن الماضي، حول شاب يُدعى "نجيب"، يهاجر من الشواطئ الخضراء المورقة في ولاية كيرالا إلى المملكة العربية السعودية، على أمل كسب المزيد من المال، ومع ذلك، سرعان ما يجد نفسه يرعى مئات الماعز في وسط الصحراء.
وبخلاف تناوله لنظام الكفالة السعودي، فأيضا من أسباب الغضب من فيلم "حياة ماعز" داخل المملكة، هو الإساءة للعرب بصفة عامة، بحسب آراء من شاهدوه، وتحديدا لشخصية الرجل البدوي السعودي، الذي تم تصويره بأنه "جشع وقاس، وبخيل ومحتال وغير نظيف".
ويصف بطل الفيلم "نجيب" كفيله، الذي جسد دوره الممثل العماني، طالب محمد البلوشي، في أحد مشاهد العمل السينمائي، بأنه رجل "لم يلمس الماء جسده منذ سنوات"، وهو ما وضع البلوشي في مرمى الانتقادات.
أولاً : هذا الشخص الذي مثل في هذا الفيلم لايمثل إلا نفسه ولا يمثل الشعب العماني أبناء السلطان هيثم أبداً ..— HASSAN AWJI (@HassanAwji) August 23, 2024
ثانياً: مثل هذه الفئة موجودة في كل دولة ويجب أن لانسمح لها بتخريب العلاقات الطيبة الحسنة بين دول مجلس التعاون..
ويوم أمس الخميس، دافع الممثل العماني، طالب محمد البلوشي، عن نفسه وعن دوره في فيلم "حياة ماعز"، متهما في لقاء مع إذاعة "هلا إف إم" العمانية ما وصفهم بـ"الذباب الإلكتروني" باستغلال الفيلم لتحقيق "مآربهم الشخصية".
الفنان طالب محمد، حول فيلم #حياة_الماعز:— Hala FM | هلا أف أم (@Halafmradio) August 22, 2024
💬| "أنا عمري اليوم 65 سنة، ما أعتقد في فنان لا يتمنى أن يصل للعالمية، أسعى لأصل لهوليوود"
💬| "الذباب الإلكتروني قاعدين يستغلوا الفيلم لمآربهم للأسف".
#حياه_الماعز#طالب_البلوشي #براحة_هلا
🎙️| @issalmulla pic.twitter.com/rFHzBobJU1
وأكد أن فيلم "حياة ماعز" كبير وجميل"، ولفت إلى أنه يطمح في الوصول إلى العالمية.
وقال: "أبلغ من العمر حاليا 65 عاما، ولا أعتقد أنه يوجد فنان لا يتمنى الوصول للعالمية، أسعى للوصول إلى هوليوود".