لاعب جزائري يتقدم خطوة نحو العالمية... صور وفيديو
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
© AP Photo / Claude Paris
تابعنا عبر
يخوض لاعب المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة، عصام بوعون، تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، وذلك بعد التوقيع على عقد احتراف لأحد الأندية الفرنسية.
وأعلنت إدارة نادي نيم الفرنسي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة عن تعاقدها مع بوعون لمدة 3 سنوات قادما من نادي "أف سي مون لويس".
Nous sommes ravis d'annoncer officiellement l'arrivée de Issam Bouaoune au sein du Nîmes— 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) August 22, 2024
Olympique🔴⚪️🐊.
Profil du Joueur :
• Nom : Issam Bouaoune
• Poste : Milieu offensif
• Numéro : 3️⃣7️⃣
• Taille : 185cm
• Ancien Club : FC Montlouis pic.twitter.com/wci7guqN95
ورحب النادي في بيان باللاعب، قائلا: "يسعدنا أن نعلن رسميا عن انضمام عصام بوعون إلى أولمبيك نيم، لاعب خط وسط هجومي".
هدف 🥅 🎯 عصام بوعون متوسط ميدان فالونسيان.#كأس_العرب U20#TeamDZ 🇩🇿 pic.twitter.com/mSDA8GySq3— 🧉ιѕℓαм 𓂆 (@islam_Ben77) June 20, 2021
كما أكد نادي "أف سي مون لويس" الخبر وتمنى للاعب النجاح والتألق مع ناديه الجديد عبر حساباته في مواقع التواصل.
Formé à VA, passé par les U20 Algérie, Issam Bouaoune va s'engager pour 3 ans avec Nîmes. Technique et élégant, joueur de 21 ans qui vaut le coup d'oeil au poste de 8 comme en meneur de jeu... #Mercato pic.twitter.com/gCgxxCEsyf— Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 22, 2024
ويأمل الجزائريون أن يكون بوعون أحد اللاعبين الذين سيدعمون المنتخب الأول في المستقبل، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة وفرصه الكبيرة للتطور في الملاعب الأوروبية.