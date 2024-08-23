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https://sarabic.ae/20240823/لاعب-جزائري-يتقدم-خطوة-نحو-العالمية-صور-وفيديو-1092022839.html
لاعب جزائري يتقدم خطوة نحو العالمية... صور وفيديو
لاعب جزائري يتقدم خطوة نحو العالمية... صور وفيديو
سبوتنيك عربي
يخوض لاعب المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة، عصام بوعون، تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، وذلك بعد التوقيع على عقد احتراف لأحد الأندية الفرنسية. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T09:35+0000
2024-08-23T09:35+0000
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الجزائر
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وأعلنت إدارة نادي نيم الفرنسي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة عن تعاقدها مع بوعون لمدة 3 سنوات قادما من نادي "أف سي مون لويس".ورحب النادي في بيان باللاعب، قائلا: "يسعدنا أن نعلن رسميا عن انضمام عصام بوعون إلى أولمبيك نيم، لاعب خط وسط هجومي".كما أكد نادي "أف سي مون لويس" الخبر وتمنى للاعب النجاح والتألق مع ناديه الجديد عبر حساباته في مواقع التواصل.ويأمل الجزائريون أن يكون بوعون أحد اللاعبين الذين سيدعمون المنتخب الأول في المستقبل، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة وفرصه الكبيرة للتطور في الملاعب الأوروبية.
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منوعات, رياضة, الجزائر, أخبار كرة القدم, الأخبار
منوعات, رياضة, الجزائر, أخبار كرة القدم, الأخبار

لاعب جزائري يتقدم خطوة نحو العالمية... صور وفيديو

09:35 GMT 23.08.2024
© AP Photo / Claude Parisمشجعي منتخب الجزائر
مشجعي منتخب الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Claude Paris
تابعنا عبر
يخوض لاعب المنتخب الوطني الجزائري تحت 20 سنة، عصام بوعون، تجربة جديدة في الملاعب الأوروبية، وذلك بعد التوقيع على عقد احتراف لأحد الأندية الفرنسية.
وأعلنت إدارة نادي نيم الفرنسي الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة عن تعاقدها مع بوعون لمدة 3 سنوات قادما من نادي "أف سي مون لويس".
ورحب النادي في بيان باللاعب، قائلا: "يسعدنا أن نعلن رسميا عن انضمام عصام بوعون إلى أولمبيك نيم، لاعب خط وسط هجومي".
كما أكد نادي "أف سي مون لويس" الخبر وتمنى للاعب النجاح والتألق مع ناديه الجديد عبر حساباته في مواقع التواصل.
ويأمل الجزائريون أن يكون بوعون أحد اللاعبين الذين سيدعمون المنتخب الأول في المستقبل، بالنظر إلى إمكاناته الكبيرة وفرصه الكبيرة للتطور في الملاعب الأوروبية.
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