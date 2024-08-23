مراوغة عسكرية بطائرة مدنية... طيار روسي ينفذ بهلوانيات فريدة من نوعها ... فيديو
14:51 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 15:06 GMT 23.08.2024)
© Sputnik . Алексей Куденко/
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لطارة مدنية روسية من طراز "إم إس 21"، وهي تنفذ مراوغات بهلوانية باحترافية فوق أراضي مقاطعة إيركوتسك.
وتبين المشاهد قيام الطائرة المدنية الروسية بمراوغات مهارية فريدة من نوعها على الرغم من كبر حجم الطائرة، وذلك فوق أراضي مقاطعة إيركوتسك.
مقطع فيديو متداول لطائرة مدنية روسية من طراز "إم إس 21"، وهي تنفذ مراوغات بهلوانية باحترافية فوق أراضي مقاطعة إيركوتسك.— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) August 23, 2024
وتبين المشاهد قيام الطائرة المدنية الروسية بمراوغات مهارية فريدة من نوعها على الرغم من كبر حجم الطائرة، فوق أراضي مقاطعة إيركوتسك. pic.twitter.com/6kf4SwC1Id
يذكر نائب المدير العام للمعهد المركزي للديناميك "جوكوفسكي"، ميخائيل زيتشينكوف، صرح لوكالة "سبوتنيك"، يوم 20 مارس/ آذار الفائت، أنه يمكن تسليم أول طائرة روسية "إم إس-21" للعملاء في وقت مبكر من عام 2025.
وأضاف زيتشينكوف: "على حد علمي، من المخطط في العام المقبل إكمال شهادة "إس جي-100" وفي نفس الوقت تقريبًا، سيبدأ إنتاج أول طائرة "إم أس–21" تدريجيًا والنقل إلى العملاء.
وأشار إلى أن مطوري الطائرة يشاركون حاليا في اختبار قوة "إم إس-100"، وتهدف الاختبارات إلى توفير عمر خدمة طويل لهذه الطائرة حتى تتمكن من العمل لفترة طويلة، وحاليًا، يقترب اختبار الطائرة "إم إس-100" من المرحلة النهائية.