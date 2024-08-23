مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:18 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
09:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات أنصار الله بفتح جبهات جديدة لدعم غزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
هل تصل الأدمغة المنتَجة في المختبرات إلى الوعي؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد كورونا.. هل يتحول مرض جدري القرود لجائحة عالمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هجرة العقول والأدمغة من البلدان العربية... إهمال رسمي أم سياسة متعمدة؟
12:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تستطيع فعل شيء فهي تخضع للسياسات الأمريكية
16:04 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب الدودية والكأس المقدسة للفيزياء النظرية!
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Работа снайперов горного мотострелкового соединения ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240823/مشاهد-لإحباط-نزول-فرقة-مشاة-أوكرانية-على-شواطئ-نهر-دنيبر-من-قبل-المدفعية-روسية-فيديو--1092037462.html
مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو
مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق عملية إحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T13:50+0000
2024-08-23T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087713389_194:0:1753:877_1920x0_80_0_0_42f0141cce43088015b50ce88c060837.png
وأعلنت الوزارة أن المظليين الروس قاموا بتحييد فرقة المشاة الأوكرانية بوساطة مدفع الهاوتزر "دي-30" عند نزول عناصرها إلى شاطئ النهر.وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال أسبوع قاذفة "سو-24" ومقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات للقوات الجوية الأوكرانية.وأضافت: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، بتدمر قاذفة خط أمامي من طراز "سو-24"، ومقاتلة من طراز "ميغ-29"، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر خلال أسبوع".بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نيبتون–إم دي"، و18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و87 صاروخًا من طراز "هيمارز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 340 طائرة من دون طيار، منها 147 كانت خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. عملية عسكرية خاصة.وسيطرت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءي مشاة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع العسكري وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-و4-مروحيات-تابعة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1092036056.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087713389_389:0:1558:877_1920x0_80_0_0_e30302384835423c17bfa81132494834.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو

13:50 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 23.08.2024)
© Sputnikمشاهد توثق قيام الجنود الأوكرانيين بتصفية زملائهم على ضفاف نهر دنيبر
مشاهد توثق قيام الجنود الأوكرانيين بتصفية زملائهم على ضفاف نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق عملية إحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر.
وأعلنت الوزارة أن المظليين الروس قاموا بتحييد فرقة المشاة الأوكرانية بوساطة مدفع الهاوتزر "دي-30" عند نزول عناصرها إلى شاطئ النهر.
وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال أسبوع قاذفة "سو-24" ومقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات للقوات الجوية الأوكرانية.
وأضافت: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، بتدمر قاذفة خط أمامي من طراز "سو-24"، ومقاتلة من طراز "ميغ-29"، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر خلال أسبوع".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط مقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات تابعة لنظام كييف خلال أسبوع
13:11 GMT
بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نيبتون–إم دي"، و18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و87 صاروخًا من طراز "هيمارز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 340 طائرة من دون طيار، منها 147 كانت خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. عملية عسكرية خاصة.
وفي غضون أسبوع، استسلم 29 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي، وذلك وفقا للدفاع الروسية.
وسيطرت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءي مشاة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع العسكري وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Разминирование военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يقول إن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج13:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала