https://sarabic.ae/20240823/مشاهد-لإحباط-نزول-فرقة-مشاة-أوكرانية-على-شواطئ-نهر-دنيبر-من-قبل-المدفعية-روسية-فيديو--1092037462.html
مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو
مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق عملية إحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T13:50+0000
2024-08-23T13:50+0000
2024-08-23T14:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/04/05/1087713389_194:0:1753:877_1920x0_80_0_0_42f0141cce43088015b50ce88c060837.png
وأعلنت الوزارة أن المظليين الروس قاموا بتحييد فرقة المشاة الأوكرانية بوساطة مدفع الهاوتزر "دي-30" عند نزول عناصرها إلى شاطئ النهر.وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال أسبوع قاذفة "سو-24" ومقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات للقوات الجوية الأوكرانية.وأضافت: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، بتدمر قاذفة خط أمامي من طراز "سو-24"، ومقاتلة من طراز "ميغ-29"، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر خلال أسبوع".بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نيبتون–إم دي"، و18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و87 صاروخًا من طراز "هيمارز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 340 طائرة من دون طيار، منها 147 كانت خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. عملية عسكرية خاصة.وسيطرت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءي مشاة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع العسكري وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
https://sarabic.ae/20240823/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-مقاتلة-ميغ-29-و4-مروحيات-تابعة-لنظام-كييف-خلال-أسبوع-1092036056.html
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روسيا
مشاهد لإحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر من قبل المدفعية الروسية... فيديو
13:50 GMT 23.08.2024 (تم التحديث: 14:41 GMT 23.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يوثق عملية إحباط نزول فرقة مشاة أوكرانية على شواطئ نهر دنيبر.
وأعلنت الوزارة أن المظليين الروس قاموا بتحييد فرقة المشاة الأوكرانية بوساطة مدفع الهاوتزر "دي-30" عند نزول عناصرها إلى شاطئ النهر.
وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية دمرت خلال أسبوع قاذفة "سو-24" ومقاتلة "ميغ-29" و4 مروحيات للقوات الجوية الأوكرانية.
وأضافت: "قام الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات العسكرية وأنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الروسية، بتدمر قاذفة خط أمامي من طراز "سو-24"، ومقاتلة من طراز "ميغ-29"، بالإضافة إلى أربع طائرات هليكوبتر خلال أسبوع".
بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط صاروخ مضاد للسفن من طراز "نيبتون–إم دي"، و18 قنبلة موجهة من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، و87 صاروخًا من طراز "هيمارز" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى 340 طائرة من دون طيار، منها 147 كانت خارج منطقة البحر الأبيض المتوسط. عملية عسكرية خاصة.
وفي غضون أسبوع، استسلم 29 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي، وذلك وفقا للدفاع الروسية.
وسيطرت وحدات مجموعة "فوستوك" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءي مشاة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع العسكري وتم صد سبع هجمات مضادة للمجموعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.