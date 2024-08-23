https://sarabic.ae/20240823/مشهد-مخيف-لثوران-بركان-سوندنوكور-في-أيسلندا-فيديو-1092037753.html
مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديو
مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديو
سبوتنيك عربي
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا. 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T13:56+0000
2024-08-23T13:56+0000
2024-08-23T13:56+0000
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والتُقطت المشاهد بالقرب من المدينة الأيسلندية غريندافيك، حيث بدأ ثوران البركان.من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في المدينة أنه تم إخلاء إحدى المناطق القريبة من البركان بشكل كامل، وتم إعلان حالة الطوارئ.وتمتلك أيسلندا 32 نظاما بركانيا تعتبر نشطة حاليا، وهو أعلى رقم في أوروبا، حيث تشهد البلاد ثورانا كل خمس سنوات في المتوسط.تقع الجزيرة الشاسعة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية على امتداد منتصف حيد وسط المحيط الأطلسي (الأطلسي ريدج)، وهو صدع في قاع المحيط يفصل بين الصفائح التكتونية في أوراسيا وأمريكا الشمالية.
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العالم, نادي الفيديو
مشهد مخيف لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا... فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لثوران بركان "سوندنوكور" في أيسلندا.
والتُقطت المشاهد بالقرب من المدينة الأيسلندية غريندافيك، حيث بدأ ثوران البركان.
من جهتها، أعلنت السلطات المحلية في المدينة أنه تم إخلاء إحدى المناطق القريبة من البركان بشكل كامل، وتم إعلان حالة الطوارئ.
وتمتلك أيسلندا 32 نظاما بركانيا تعتبر نشطة حاليا، وهو أعلى رقم في أوروبا، حيث تشهد البلاد ثورانا كل خمس سنوات في المتوسط.
تقع الجزيرة الشاسعة بالقرب من الدائرة القطبية الشمالية على امتداد منتصف حيد وسط المحيط الأطلسي (الأطلسي ريدج)، وهو صدع في قاع المحيط يفصل بين الصفائح التكتونية في أوراسيا وأمريكا الشمالية.