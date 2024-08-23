https://sarabic.ae/20240823/وزير-الدفاع-الأمريكي-لنظيره-الإسرائيلي-قواتنا-متمركزة-بشكل-جيد-في-مواقع-بأنحاء-المنطقة-1092047926.html
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: قواتنا متمركزة بشكل جيد في مواقع بأنحاء المنطقة
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: قواتنا متمركزة بشكل جيد في مواقع بأنحاء المنطقة
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، هجوما انتقاميا محتملا من قبل إيران، والوضع على الحدود اللبنانية، والحاجة إلى... 23.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-23T17:46+0000
2024-08-23T17:46+0000
2024-08-23T17:46+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إيران
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وكتب أوستن عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه أبلغ غالانت أن "أمريكا تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من قبل إيران ووكلائها، وهي في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية".وتابع: "كما أكدت على أهمية الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين، بما في ذلك 8 أمريكيين، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة".وخلال المكالمة الهاتفية التي جرت، أمس الخميس، ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة، والحاجة إلى معالجة الانتشار المحتمل لشلل الأطفال، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون.وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن "الوزيرين ناقشا كذلك الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، و"حزب الله" اللبناني".وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد اغتيال القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية آنذاك، إسماعيل هنية، في طهران، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، وتعهدت إيران و"حزب الله" بشن ضربة انتقامية قوية ضد إسرائيل.وفي الأسبوع الماضي، استضافت العاصمة القطرية الدوحة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، شاركت فيها قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، ورفضت حركة "حماس" الحضور، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل محددة بشأن شروط الهدنة.وبعد انتهاء المحادثات، قالت أمريكا ومصر وقطر في بيان مشترك، إن وسطاءهم قدموا للطرفين اقتراحا مؤقتا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، والمبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر مايو/ أيار الماضي.
https://sarabic.ae/20240819/وزير-الدفاع-المقترح-في-الحكومة-الإيرانية-الجديدة-أمام-البرلمان-أعدكم-بالانتقام-لدماء-إسماعيل-هنية-1091898531.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إيران, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
وزير الدفاع الأمريكي لنظيره الإسرائيلي: قواتنا متمركزة بشكل جيد في مواقع بأنحاء المنطقة
صرح وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، بأنه ناقش مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، هجوما انتقاميا محتملا من قبل إيران، والوضع على الحدود اللبنانية، والحاجة إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وكتب أوستن عبر منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أنه أبلغ غالانت أن "أمريكا تواصل مراقبة التخطيط للهجوم من قبل إيران ووكلائها، وهي في وضع جيد في جميع أنحاء المنطقة للدفاع عن إسرائيل وحماية الأفراد والمرافق الأمريكية".
وتابع: "كما أكدت على أهمية الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع المحتجزين، بما في ذلك 8 أمريكيين، الذين تحتجزهم حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة".
وخلال المكالمة الهاتفية التي جرت، أمس الخميس، ناقش وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، أيضا الوضع الإنساني في قطاع غزة، والحاجة إلى معالجة الانتشار المحتمل لشلل الأطفال، وفقا لبيان صادر عن البنتاغون.
وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية، أن "الوزيرين ناقشا كذلك الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، و"حزب الله" اللبناني".
وتصاعدت حدة التوتر في الشرق الأوسط، بعد اغتيال القيادي في "حزب الله" اللبناني، فؤاد شكر، في بيروت، ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية آنذاك، إسماعيل هنية، في طهران، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، وتعهدت إيران و"حزب الله" بشن ضربة انتقامية قوية ضد إسرائيل.
وفي الأسبوع الماضي، استضافت العاصمة القطرية الدوحة محادثات لوقف إطلاق النار في غزة، شاركت فيها قطر ومصر وأمريكا وإسرائيل، ورفضت حركة "حماس" الحضور، مشيرة إلى عدم وجود تفاصيل محددة بشأن شروط الهدنة.
وبعد انتهاء المحادثات، قالت أمريكا ومصر وقطر في بيان مشترك، إن وسطاءهم قدموا للطرفين اقتراحا مؤقتا لوقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين على أساس قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذي الصلة، والمبادئ التي وضعها الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في شهر مايو/ أيار الماضي.