https://sarabic.ae/20240824/اعتقال-مؤسس-تلغرام-بافيل-دوروف-في-مطار-بضواحي-باريس-1092074842.html
اعتقال مؤسس تلغرام بافيل دوروف في مطار بضواحي باريس
اعتقال مؤسس تلغرام بافيل دوروف في مطار بضواحي باريس
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس تلغرام المواطن الروسي، بافيل دوروف، في مطار لو بورغيه، بضواحي شمال شرق باريس، مساء السبت، ووضعته تحت الحراسة النظرية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T21:43+0000
2024-08-24T21:43+0000
2024-08-24T21:52+0000
تلغرام
روسيا
أخبار فرنسا
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سبوتنيك. اعتُقل دوروف، فور نزوله من طائرة خاصة ورد أنها وصلت من أذربيجان.كان مؤسس تلغرام مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، حيث اعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددًا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطًا في عدد من الجرائم.وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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تلغرام, روسيا, أخبار فرنسا
تلغرام, روسيا, أخبار فرنسا
اعتقال مؤسس تلغرام بافيل دوروف في مطار بضواحي باريس
21:43 GMT 24.08.2024 (تم التحديث: 21:52 GMT 24.08.2024)
اعتقلت السلطات الفرنسية مؤسس تلغرام المواطن الروسي، بافيل دوروف، في مطار لو بورغيه، بضواحي شمال شرق باريس، مساء السبت، ووضعته تحت الحراسة النظرية.
سبوتنيك. اعتُقل دوروف، فور نزوله من طائرة خاصة ورد أنها وصلت من أذربيجان.
كان مؤسس تلغرام
مطلوبًا من قبل السلطات الفرنسية لتورطه في تحقيق في جرائم ضد القاصرين، حيث اعتقل بناءً على طلب من الإدارة الفرنسية المسؤولة عن مكافحة هذا النوع من الجرائم.
وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، يعتقد القضاء الفرنسي أن عددًا من الأسباب، بما في ذلك رفض تلغرام التعاون مع سلطات البلاد، تجعل دوروف متورطًا في عدد من الجرائم.
وبحسب الإعلام الفرنسي قد يواجه دوروف اتهامات تشمل الإرهاب والإتجار بالمخدرات والاحتيال وغسيل الأموال، وقد تصل عقوبة السجن إلى 20 عاما في فرنسا.