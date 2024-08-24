السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:17 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
08:32 GMT
28 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
09:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:29 GMT
7 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
09:36 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
10:32 GMT
28 د
ملفات ساخنة
غزة...هل تستخدم إيران الرد المحتمل على إسرائيل كورقة ضغط على مفاوضات وقف إطلاق النار
11:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
وفد إسرائيلي في القاهرة بمقترح جديد لمحور صلاح الدين، موسكو: واشنطن تحاول بيع مجلس الأمن "سمكا في البحر" بمبادرات جديدة لغزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
17:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240824/السودان-تقدم-ترحب-بمخرجات-محادثات-جنيف-1092062171.html
السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف
السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف
سبوتنيك عربي
رحّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، اليوم السبت، بمخرجات محادثات جنيف من أجل وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T10:33+0000
2024-08-24T10:33+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/77/1042787729_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_804067ad7f57e6e9d25e119429b1cc3b.jpg
وأثنت "تقدم"، في بيان لها، "على التفاهمات التي تمت بين فريق الوساطة الدولية الساعي إلى إحلال السلام في السودان وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما يتعلق بفتح المعابر وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة إلى جموع الشعب السوداني".ودعت التنسيقية، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للبناء على ما تم خلال جولة مباحثات جنيف وتعزيز الثقة باتخاذ خطوة شجاعة بوقف كامل لإطلاق النار والالتزام بوقف العدائيات من غير شروط لإعطاء المجال لإغاثة المنكوبين ومجابهة خطر المجاعة وشبح توسع الحرب".وتابعت: "نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (الإيقاد) على الجهود الحثيثة، التي بذلت من أجل الوصل إلى سلام دائم في السودان".وطالبت "دول الوساطة والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل بشكل متواصل لإغاثة السودانيين وعدم الركون إلى ما خلصت إليه المباحثات إذ لا تزال هنالك ضرورة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار ووقف كامل للعدائيات مصحوبة بترتيبات أمنية وسياسية لإنهاء حالة الاحتراب". وقال البيان الختامي لمفاوضات سويسرا، ان "القوات المسلحة والدعم السريع وافقتا على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام"، مؤكدا أنها "حصلت على ضمانات لمسار ثانٍ من بورتسودان والتزامات بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين".وأضاف البيان الختامي للمحادثات التي رعتها الولايات المتحدة مع السعودية وسويسرا، وشارك فيها الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات، أن "حرب الـ 16 شهرا أدت لتشريد 10 ملايين شخص"، مشيرا إلى أن أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحرب.ولفت بيان اجتماعات سويسرا إلى أن "هذه الدول أعدت إطار عمل لضمان امتثال طرفي الصراع لإعلان جدة"، مؤكدا أنه "لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب".في وقت سابق، أصدرت قوات الدعم السريع، بيانا اتهمت فيه قوات الجيش السوداني بقتل ما مجموعه نحو 270 مدنيا خلال أسبوع، في غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من السودان.وأوضحت قوات "الدعم السريع"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين"، على حد وصفه.وفصّل بيان الدعم السريع أعداد ضحايا كل يوم من أيام الأسبوع الماضي، مستنكرا "ما خلفته غارات الجيش من دمار كبير في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".وأضاف أن عدد الغارات الجوية التي نفذها طيران الجيش السوداني خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 27 طلعة جوية بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت يوميا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.
https://sarabic.ae/20240824/حميدتي-غياب-وفد-الجيش-السوداني-عن-مفاوضات-جنيف-أعاق-جهود-التفاوض-1092060007.html
https://sarabic.ae/20240823/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يوافقان-على-فتح-ممرين-آمنين-للمساعدات-الإنسانية-1092041333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104278/77/1042787729_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc7f99ed4c7fe99fc82469b08703f111.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف

10:33 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Abdalla Hamdokرئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 21 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Abdalla Hamdok
تابعنا عبر
رحّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، اليوم السبت، بمخرجات محادثات جنيف من أجل وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
وأثنت "تقدم"، في بيان لها، "على التفاهمات التي تمت بين فريق الوساطة الدولية الساعي إلى إحلال السلام في السودان وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما يتعلق بفتح المعابر وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة إلى جموع الشعب السوداني".
ودعت التنسيقية، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للبناء على ما تم خلال جولة مباحثات جنيف وتعزيز الثقة باتخاذ خطوة شجاعة بوقف كامل لإطلاق النار والالتزام بوقف العدائيات من غير شروط لإعطاء المجال لإغاثة المنكوبين ومجابهة خطر المجاعة وشبح توسع الحرب".
محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
حميدتي: غياب وفد الجيش السوداني عن مفاوضات جنيف أعاق جهود التفاوض
08:15 GMT
وتابعت: "نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (الإيقاد) على الجهود الحثيثة، التي بذلت من أجل الوصل إلى سلام دائم في السودان".
وطالبت "دول الوساطة والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل بشكل متواصل لإغاثة السودانيين وعدم الركون إلى ما خلصت إليه المباحثات إذ لا تزال هنالك ضرورة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار ووقف كامل للعدائيات مصحوبة بترتيبات أمنية وسياسية لإنهاء حالة الاحتراب".
وقال البيان الختامي لمفاوضات سويسرا، ان "القوات المسلحة والدعم السريع وافقتا على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام"، مؤكدا أنها "حصلت على ضمانات لمسار ثانٍ من بورتسودان والتزامات بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين".
وأضاف البيان الختامي للمحادثات التي رعتها الولايات المتحدة مع السعودية وسويسرا، وشارك فيها الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات، أن "حرب الـ 16 شهرا أدت لتشريد 10 ملايين شخص"، مشيرا إلى أن أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحرب.
ولفت بيان اجتماعات سويسرا إلى أن "هذه الدول أعدت إطار عمل لضمان امتثال طرفي الصراع لإعلان جدة"، مؤكدا أنه "لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب".
الحرب في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.08.2024
الجيش السوداني و"الدعم السريع" يوافقان على فتح ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية
أمس, 15:40 GMT
في وقت سابق، أصدرت قوات الدعم السريع، بيانا اتهمت فيه قوات الجيش السوداني بقتل ما مجموعه نحو 270 مدنيا خلال أسبوع، في غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من السودان.
وأوضحت قوات "الدعم السريع"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين"، على حد وصفه.
وفصّل بيان الدعم السريع أعداد ضحايا كل يوم من أيام الأسبوع الماضي، مستنكرا "ما خلفته غارات الجيش من دمار كبير في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".
وأضاف أن عدد الغارات الجوية التي نفذها طيران الجيش السوداني خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 27 طلعة جوية بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت يوميا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:44 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. المالكي: على حماس أن تقبل بوجود قيادة فلسطينية واحدة05:12 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала