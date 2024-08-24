https://sarabic.ae/20240824/السودان-تقدم-ترحب-بمخرجات-محادثات-جنيف-1092062171.html

السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف

السودان... "تقدم" ترحب بمخرجات محادثات جنيف

سبوتنيك عربي

رحّبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية في السودان "تقدم"، اليوم السبت، بمخرجات محادثات جنيف من أجل وقف إطلاق النار وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. 24.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-24T10:33+0000

2024-08-24T10:33+0000

2024-08-24T10:33+0000

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وأثنت "تقدم"، في بيان لها، "على التفاهمات التي تمت بين فريق الوساطة الدولية الساعي إلى إحلال السلام في السودان وقوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فيما يتعلق بفتح المعابر وحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة إلى جموع الشعب السوداني".ودعت التنسيقية، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للبناء على ما تم خلال جولة مباحثات جنيف وتعزيز الثقة باتخاذ خطوة شجاعة بوقف كامل لإطلاق النار والالتزام بوقف العدائيات من غير شروط لإعطاء المجال لإغاثة المنكوبين ومجابهة خطر المجاعة وشبح توسع الحرب".وتابعت: "نشكر الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة (الإيقاد) على الجهود الحثيثة، التي بذلت من أجل الوصل إلى سلام دائم في السودان".وطالبت "دول الوساطة والمجتمع الإقليمي والدولي للعمل بشكل متواصل لإغاثة السودانيين وعدم الركون إلى ما خلصت إليه المباحثات إذ لا تزال هنالك ضرورة للوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار ووقف كامل للعدائيات مصحوبة بترتيبات أمنية وسياسية لإنهاء حالة الاحتراب". وقال البيان الختامي لمفاوضات سويسرا، ان "القوات المسلحة والدعم السريع وافقتا على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف عام"، مؤكدا أنها "حصلت على ضمانات لمسار ثانٍ من بورتسودان والتزامات بتوصيل المساعدات وحماية المدنيين".وأضاف البيان الختامي للمحادثات التي رعتها الولايات المتحدة مع السعودية وسويسرا، وشارك فيها الاتحاد الأفريقي ومصر والإمارات، أن "حرب الـ 16 شهرا أدت لتشريد 10 ملايين شخص"، مشيرا إلى أن أكثر من 25 مليون شخص يعانون من الجوع بسبب الحرب.ولفت بيان اجتماعات سويسرا إلى أن "هذه الدول أعدت إطار عمل لضمان امتثال طرفي الصراع لإعلان جدة"، مؤكدا أنه "لا يمكن استخدام الغذاء والمجاعة سلاحا في الحرب".في وقت سابق، أصدرت قوات الدعم السريع، بيانا اتهمت فيه قوات الجيش السوداني بقتل ما مجموعه نحو 270 مدنيا خلال أسبوع، في غارات جوية مكثفة شنها على مناطق متفرقة من السودان.وأوضحت قوات "الدعم السريع"، في بيان عبر منصة "إكس"، أنه "منذ وصول وفدها إلى جنيف، كثف الطيران الحربي للجيش السوداني غاراته على مناطق مأهولة بالسكان، مرتكباً جرائم شنيعة أودت بحياة مئات المواطنين"، على حد وصفه.وفصّل بيان الدعم السريع أعداد ضحايا كل يوم من أيام الأسبوع الماضي، مستنكرا "ما خلفته غارات الجيش من دمار كبير في البنى التحتية والمرافق العامة والخاصة، شملت الأحياء السكنية، والمستشفيات، والأسواق، ومحطات المياه، والمدارس، والكباري، ودور العبادة، وحظائر الماشية".وأضاف أن عدد الغارات الجوية التي نفذها طيران الجيش السوداني خلال الأسبوع الماضي بلغت أكثر من 27 طلعة جوية بدأت يوم الخميس الماضي، واستمرت يوميا حتى يوم الثلاثاء الماضي، استهدفت مناطق في الخرطوم ودارفور والجزيرة وسنار، لافتًا إلى وجود عشرات الجرحى ما قد يضاعف عدد الضحايا.

https://sarabic.ae/20240824/حميدتي-غياب-وفد-الجيش-السوداني-عن-مفاوضات-جنيف-أعاق-جهود-التفاوض-1092060007.html

https://sarabic.ae/20240823/الجيش-السوداني-والدعم-السريع-يوافقان-على-فتح-ممرين-آمنين-للمساعدات-الإنسانية-1092041333.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي