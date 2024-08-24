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بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، أهمية التزام "الأطراف المعنية" بإبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T06:09+0000
2024-08-24T06:09+0000
طوفان الأقصى
غزة
إسرائيل
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جو بايدن
العالم
العالم العربي
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وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي تلقى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من بايدن، في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف حرب غزة وتبادل المحتجزين.وتابع: "حرص السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة". وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان إن بايدن تحدث إلى السيسي، وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل منفصل، لمناقشة "الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين". وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240821/استياء-أمريكي-وغضب-مصري-من-تصريحات-نتنياهو-حول-محور-فيلادلفيا-ومعبر-رفح-1091971146.html
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طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, العالم, العالم العربي, الأخبار

بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة

06:09 GMT 24.08.2024
© AP Photo / Amr Nabilالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© AP Photo / Amr Nabil
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، أهمية التزام "الأطراف المعنية" بإبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي تلقى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من بايدن، في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف حرب غزة وتبادل المحتجزين.

وأضاف البيان: "تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".

وتابع: "حرص السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تل أبيب، 19 أغسطس/ آب 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2024
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وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان إن بايدن تحدث إلى السيسي، وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل منفصل، لمناقشة "الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
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