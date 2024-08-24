https://sarabic.ae/20240824/بايدن-يبحث-مع-السيسي-جهود-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1092058224.html
بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، أهمية التزام "الأطراف المعنية" بإبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T06:09+0000
2024-08-24T06:09+0000
2024-08-24T06:09+0000
طوفان الأقصى
غزة
إسرائيل
حركة حماس
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جو بايدن
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073484088_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0de4d4fe385548cd5411f5b148d20e31.jpg
وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي تلقى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من بايدن، في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف حرب غزة وتبادل المحتجزين.وتابع: "حرص السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة". وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان إن بايدن تحدث إلى السيسي، وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بشكل منفصل، لمناقشة "الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين". وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
https://sarabic.ae/20240821/استياء-أمريكي-وغضب-مصري-من-تصريحات-نتنياهو-حول-محور-فيلادلفيا-ومعبر-رفح-1091971146.html
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073484088_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f735f1904b14e9bd7ad585b21347c664.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, إسرائيل, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, مصر, الرئيس عبدالفتاح السيسي, جو بايدن, العالم, العالم العربي, الأخبار
بايدن يبحث مع السيسي جهود وقف إطلاق النار في غزة
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، أهمية التزام "الأطراف المعنية" بإبداء المرونة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت
الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي تلقى مساء الجمعة اتصالا هاتفيا من بايدن، في إطار جهود الوساطة المكثفة التي تبذلها الدولتان لوقف حرب غزة وتبادل المحتجزين.
وأضاف البيان: "تم في هذا الصدد استعراض آخر تطورات جولة التفاوض التي تستضيفها القاهرة حاليا، وأكد الرئيسان أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة لإتمام الاتفاق".
وتابع: "حرص السيسي في هذا الصدد على تأكيد أن التوصل لاتفاق فوري لوقف إطلاق النار يكتسب أهمية فائقة في هذا التوقيت الدقيق، سواء لضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية الكارثية بالقطاع، أو لإنهاء حالة التصعيد وتجنيب المنطقة ويلات توسع نطاق الصراع، بما لذلك من تداعيات خطيرة على شعوب الإقليم كافة".
وكان البيت الأبيض قد أعلن في بيان إن بايدن تحدث إلى السيسي، وإلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
، بشكل منفصل، لمناقشة "الجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين".
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 40 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، رغم وساطة تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو الآخر لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على السيطرة على محور فيلادلفيا
على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر نتساريم.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.