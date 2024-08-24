https://sarabic.ae/20240824/حالة-إغماء-توقف-نشاط-كرة-القدم-مؤقتا-في-أوروغواي--1092063802.html
"حالة إغماء" توقف نشاط كرة القدم مؤقتا في أوروغواي
"حالة إغماء" توقف نشاط كرة القدم مؤقتا في أوروغواي
سبوتنيك عربي
أعلن اتحاد كرة القدم الأوروغواياني، اليوم السبت، تعليق أنشطة اللعبة الأسبوع الحالي بسبب الحالة الصحية الدقيقة لمدافع فريق ناسيونال خوان إزكيردو، بعد سقوطه... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T11:41+0000
2024-08-24T11:41+0000
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وقال الاتحاد الأوروغواياني، في بيان له، إن "جدولة المواعيد في دوري الدرجة الاحترافية الأولى والثانية ستعاد، بعدما كان مقرر إقامتها من 24 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري، وذلك نظرا للوضع الصحي للاعب خوان إزكيردو بعد المباراة التي أقيمت أمس".وشارك إزكيردو بديلا لسيباستيان كوتس بين شوطي المباراة لكنه سقط مغشيا عليه في الدقيقة 84 ما أدى إلى حالة من الذعر بين لاعبي الفريقين، قبل نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في البرازيل.وأصدر نادي ناسيونال بيانا بعد ساعات قليلة من الأحداث، أفاد فيه بأن اللاعب (27 عاما) "يعاني عدم انتظام ضربات القلب"، وأوضح أنه حاليا "مستقر ويظل تحت الملاحظة" في وحدة العناية المركزة بالمستشفى. جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ساو باولو بهدفين نظيفين، وحضرها نحو 60 ألف مشجع في ملعب مورومبي معقل الفريق البرازيلي الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.
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الأوروغواي, رياضة, منوعات, الأخبار
الأوروغواي, رياضة, منوعات, الأخبار
"حالة إغماء" توقف نشاط كرة القدم مؤقتا في أوروغواي
أعلن اتحاد كرة القدم الأوروغواياني، اليوم السبت، تعليق أنشطة اللعبة الأسبوع الحالي بسبب الحالة الصحية الدقيقة لمدافع فريق ناسيونال خوان إزكيردو، بعد سقوطه مغشيا عليه خلال مباراة ساو باولو البرازيلي في كأس ليبرتادوريس.
وقال الاتحاد الأوروغواياني، في بيان له، إن "جدولة المواعيد في دوري الدرجة الاحترافية الأولى والثانية ستعاد، بعدما كان مقرر إقامتها من 24 إلى 26 أغسطس/ آب الجاري، وذلك نظرا للوضع الصحي للاعب خوان إزكيردو بعد المباراة التي أقيمت أمس".
وشارك إزكيردو بديلا لسيباستيان كوتس بين شوطي المباراة لكنه سقط مغشيا عليه في الدقيقة 84 ما أدى إلى حالة من الذعر بين لاعبي الفريقين، قبل نقله على الفور بسيارة إسعاف إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في البرازيل.
وأصدر نادي ناسيونال بيانا بعد ساعات قليلة من الأحداث، أفاد فيه بأن اللاعب (27 عاما) "يعاني عدم انتظام ضربات القلب"، وأوضح أنه حاليا "مستقر ويظل تحت الملاحظة" في وحدة العناية المركزة بالمستشفى.
28 نوفمبر 2021, 01:11 GMT
جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز ساو باولو بهدفين نظيفين، وحضرها نحو 60 ألف مشجع في ملعب مورومبي معقل الفريق البرازيلي الذي تأهل إلى ربع النهائي بعد التعادل السلبي في مباراة الذهاب.