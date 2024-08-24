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كواليس السينما
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مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
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صدى الحياة
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https://sarabic.ae/20240824/دراسة-البعوض-يستخدم-الأشعة-تحت-الحمراء-للوصول-إلى-هدفه-البشري-1092060660.html
دراسة: البعوض يستخدم الأشعة تحت الحمراء للوصول إلى هدفه البشري
دراسة: البعوض يستخدم الأشعة تحت الحمراء للوصول إلى هدفه البشري
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة غربية جديدة أن أحد أنواع البعوض تمتلك قدرات استثنائية لا مثيل لها، لافتة إلى أنها قادرة على استخدام الأشعة تحت الحمراء بهدف الوصول إلى غذائها... 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T09:09+0000
2024-08-24T09:09+0000
مجتمع
علوم
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ونشرت مجلة "Nature" نص الدراسة التي أكدت على أن البعوضة المعروفة بـ"بعوضة الزاعجة المصرية" تعد أحد الناقلات الرئيسية لفيروسات مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وزيكا وشيكونغونيا إلى البشر، وهو ضرر جانبي لهدفها الجوهري المتمثل في التغذي على الدماء التي تفضّلها أن تكون دماء بشرية.وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا أن البعوضة وبهدف الوصول إلى غذائها المتمثل بالدماء البشري تستخدم وسائل رصد عدة ممثلة في التقلبات الصغيرة في ثاني أكسيد الكربون في الهواء، والناجمة عن عملية تنفس الإنسان، وتستطيع أن ترصد هذه التقلبات من مسافة تزيد عن عشرة أمتار من الشخص المستهدف. وخلصت الدراسة أن البعوضة تدرك أنها اقتربت من هدفها بمجرد أن تصبح على مقربة من بشرة الإنسان من خلال استشعارها رطوبة وحرارة البشرة .
https://sarabic.ae/20231205/مشهد-مخيف-لرأس-أقدم-بعوضة-عاشت-على-وجه-الأرض-فيديو----1083775640.html
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علوم
علوم

دراسة: البعوض يستخدم الأشعة تحت الحمراء للوصول إلى هدفه البشري

09:09 GMT 24.08.2024
© Photo / CCلدغة البعوض
لدغة البعوض - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Photo / CC
تابعنا عبر
أظهرت دراسة غربية جديدة أن أحد أنواع البعوض تمتلك قدرات استثنائية لا مثيل لها، لافتة إلى أنها قادرة على استخدام الأشعة تحت الحمراء بهدف الوصول إلى غذائها المتمثل بالدم البشري.
ونشرت مجلة "Nature" نص الدراسة التي أكدت على أن البعوضة المعروفة بـ"بعوضة الزاعجة المصرية" تعد أحد الناقلات الرئيسية لفيروسات مثل حمى الضنك والحمى الصفراء وزيكا وشيكونغونيا إلى البشر، وهو ضرر جانبي لهدفها الجوهري المتمثل في التغذي على الدماء التي تفضّلها أن تكون دماء بشرية.
اجتياح المليارات من حشرة السيكادا، تعرف أيضا بحشرة الزيز، أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية، 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2023
مجتمع
مشهد مخيف لرأس أقدم بعوضة عاشت على وجه الأرض... فيديو
5 ديسمبر 2023, 13:27 GMT
وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا في سانتا باربرا أن البعوضة وبهدف الوصول إلى غذائها المتمثل بالدماء البشري تستخدم وسائل رصد عدة ممثلة في التقلبات الصغيرة في ثاني أكسيد الكربون في الهواء، والناجمة عن عملية تنفس الإنسان، وتستطيع أن ترصد هذه التقلبات من مسافة تزيد عن عشرة أمتار من الشخص المستهدف.
وخلصت الدراسة أن البعوضة تدرك أنها اقتربت من هدفها بمجرد أن تصبح على مقربة من بشرة الإنسان من خلال استشعارها رطوبة وحرارة البشرة .
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