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عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم
عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات دولية عن ارتفاع قياسي لأسعار عصير البرتقال المركز، حيث سجل مستوى تاريخي جديد بعد تجاوزه الـ 5 دولارات للرطل الواحد. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T06:37+0000
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اقتصاد
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وذكرت شركة ICE Futures في بياناتها الرسمية أن أسعار العقود الآجلة المرتبطة بعصير البرتقال المجمد ارتفعت بنسبة 0.8% ليصل السعر الإجمالي إلى حوالي 4.97 دولار للرطل من المركز المجمد. وأضاف البيان أن الارتفاع تواصل مع الأيام ليصل إلى قيمة 5.06 دولار للرطل الواحد، وهو مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن أسعار عصير البرتقال المركز آخذة في الارتفاع مع تدهور محصول البرتقال في البرازيل.وبحسب آخر التوقعات، سينخفض ​​محصول البرتقال في نهاية العام الزراعي الحالي بنسبة 25% وسيكون عند أدنى مستوى له منذ عام 1988. وفي الوقت نفسه، وفقا للجمعية البرازيلية لمصدري الحمضيات، كانت الإمدادات العالمية من عصير البرتقال من البلاد قريبة من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في نهاية العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240531/مادة-جديدة-في-قشر-البرتقال-تثير-حماسة-العلماء-بسبب-فائدتها-1089382503.html
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اقتصاد
اقتصاد

عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم

06:37 GMT 24.08.2024
© Photo / Pixabayآيس كريم بطعم البرتقال
آيس كريم بطعم البرتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2024
© Photo / Pixabay
تابعنا عبر
كشفت بيانات دولية عن ارتفاع قياسي لأسعار عصير البرتقال المركز، حيث سجل مستوى تاريخي جديد بعد تجاوزه الـ 5 دولارات للرطل الواحد.
وذكرت شركة ICE Futures في بياناتها الرسمية أن أسعار العقود الآجلة المرتبطة بعصير البرتقال المجمد ارتفعت بنسبة 0.8% ليصل السعر الإجمالي إلى حوالي 4.97 دولار للرطل من المركز المجمد.
وأضاف البيان أن الارتفاع تواصل مع الأيام ليصل إلى قيمة 5.06 دولار للرطل الواحد، وهو مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن أسعار عصير البرتقال المركز آخذة في الارتفاع مع تدهور محصول البرتقال في البرازيل.
فاكهة البرتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2024
مجتمع
مادة جديدة في قشر البرتقال تثير حماسة العلماء بسبب فائدتها
31 مايو, 10:28 GMT
وبحسب آخر التوقعات، سينخفض ​​محصول البرتقال في نهاية العام الزراعي الحالي بنسبة 25% وسيكون عند أدنى مستوى له منذ عام 1988.
وفي الوقت نفسه، وفقا للجمعية البرازيلية لمصدري الحمضيات، كانت الإمدادات العالمية من عصير البرتقال من البلاد قريبة من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في نهاية العام الماضي.
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