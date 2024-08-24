https://sarabic.ae/20240824/عصير-من-فاكهة-الحمضيات-يسجل-أرقام-بيع-قياسية-في-العالم-1092058699.html
عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم
عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم
سبوتنيك عربي
كشفت بيانات دولية عن ارتفاع قياسي لأسعار عصير البرتقال المركز، حيث سجل مستوى تاريخي جديد بعد تجاوزه الـ 5 دولارات للرطل الواحد. 24.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-24T06:37+0000
2024-08-24T06:37+0000
2024-08-24T06:37+0000
اقتصاد
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وذكرت شركة ICE Futures في بياناتها الرسمية أن أسعار العقود الآجلة المرتبطة بعصير البرتقال المجمد ارتفعت بنسبة 0.8% ليصل السعر الإجمالي إلى حوالي 4.97 دولار للرطل من المركز المجمد. وأضاف البيان أن الارتفاع تواصل مع الأيام ليصل إلى قيمة 5.06 دولار للرطل الواحد، وهو مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن أسعار عصير البرتقال المركز آخذة في الارتفاع مع تدهور محصول البرتقال في البرازيل.وبحسب آخر التوقعات، سينخفض محصول البرتقال في نهاية العام الزراعي الحالي بنسبة 25% وسيكون عند أدنى مستوى له منذ عام 1988. وفي الوقت نفسه، وفقا للجمعية البرازيلية لمصدري الحمضيات، كانت الإمدادات العالمية من عصير البرتقال من البلاد قريبة من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في نهاية العام الماضي.
https://sarabic.ae/20240531/مادة-جديدة-في-قشر-البرتقال-تثير-حماسة-العلماء-بسبب-فائدتها-1089382503.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد
عصير من فاكهة الحمضيات يسجل أرقام بيع قياسية في العالم
كشفت بيانات دولية عن ارتفاع قياسي لأسعار عصير البرتقال المركز، حيث سجل مستوى تاريخي جديد بعد تجاوزه الـ 5 دولارات للرطل الواحد.
وذكرت شركة ICE Futures في بياناتها الرسمية أن أسعار العقود الآجلة المرتبطة بعصير البرتقال المجمد ارتفعت بنسبة 0.8% ليصل السعر الإجمالي إلى حوالي 4.97 دولار للرطل من المركز المجمد.
وأضاف البيان أن الارتفاع تواصل مع الأيام ليصل إلى قيمة 5.06 دولار للرطل الواحد، وهو مستوى قياسي جديد، مشيرة إلى أن أسعار عصير البرتقال المركز آخذة في الارتفاع مع تدهور محصول البرتقال في البرازيل.
وبحسب آخر التوقعات، سينخفض محصول البرتقال في نهاية العام الزراعي الحالي بنسبة 25% وسيكون عند أدنى مستوى له منذ عام 1988.
وفي الوقت نفسه، وفقا للجمعية البرازيلية لمصدري الحمضيات، كانت الإمدادات العالمية من عصير البرتقال من البلاد قريبة من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات في نهاية العام الماضي.