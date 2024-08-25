https://sarabic.ae/20240825/الخارجية-المصرية-تعلق-على-وفاة-الباحثة-ريم-حامد-في-فرنسا-1092089726.html
الخارجية المصرية تعلق على وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا
الخارجية المصرية تعلق على وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا
سبوتنيك عربي
علقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤوون المصريين بالخارج على وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي. 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T16:12+0000
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جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، نشرته وسائل إعلام مصرية، قالت فيه إنها تتابع عن كثب هذه الواقعة، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية باريس تواصلت مع السلطات الفرنسية فور تلقي خبر الوفاة.وتابعت: "نتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها"، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية طلبت موافاتها بنتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن.وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أصدر تعليماته عقب إعلان الوفاة، بالحصول على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن الجثمان إلى مصر.وكان اسم الباحثة المصرية ريم حامد، قد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إثر الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة في فرنسا، بينما تم تداول بعض المنشورات المنسوبة لها، التي تزعم أنها تعرضت إلى تهديدات، بينما نقلت شبكة "العربية نت" عن نادر حامد، شقيق الباحثة المصرية الراحلة، مطالبته بعدم تداول أي شيء عن الواقعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.
https://sarabic.ae/20201029/مصر-تدين-حادث-نيس-وتؤكد-تضامنها-مع-الحكومة-والشعب-الفرنسي-1047012597.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا
أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا
الخارجية المصرية تعلق على وفاة الباحثة ريم حامد في فرنسا
علقت وزارة الخارجية والهجرة وشؤوون المصريين بالخارج على وفاة الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا، التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي.
جاء ذلك في بيان للوزارة، اليوم الأحد، نشرته وسائل إعلام مصرية
، قالت فيه إنها تتابع عن كثب هذه الواقعة، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية باريس تواصلت مع السلطات الفرنسية فور تلقي خبر الوفاة.
وتابعت: "نتابع الواقعة للوقوف على ملابساتها"، مشيرة إلى أن القنصلية المصرية
طلبت موافاتها بنتائج التحقيقات في أسرع وقت ممكن.
29 أكتوبر 2020, 14:56 GMT
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قد أصدر تعليماته عقب إعلان الوفاة، بالحصول على تقرير جهات الاختصاص الفرنسية لمعرفة أسباب الوفاة، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج شهادة الوفاة وشحن الجثمان إلى مصر.
وكان اسم الباحثة المصرية ريم حامد، قد تصدر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر إثر الإعلان عن وفاتها في ظروف غامضة في فرنسا
، بينما تم تداول بعض المنشورات المنسوبة لها، التي تزعم أنها تعرضت إلى تهديدات، بينما نقلت شبكة "العربية نت" عن نادر حامد، شقيق الباحثة المصرية الراحلة، مطالبته بعدم تداول أي شيء عن الواقعة حتى يتم الانتهاء من التحقيقات.