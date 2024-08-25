بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عن إبداعات الكاتب الروسي ليونيد سولوفيوف وعن أسرته وعلاقته بطرابلس الشام
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لم ولن تقبل بالتحالف الأمريكي الكردي لزعزعة أمن واستقرار البلاد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:52 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
إسرائيل تقر إجراءات مالية عقابية بحق الضفة الغربية.. ما تداعياتها؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو تنتظر ردا فوريا وحازما على محاولة كييف الإرهابية ضرب محطة كورسك النووية
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
الشعب السوداني بين مطرقة الحرب وسندان النزوح والجوع
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
09:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:03 GMT
28 د
كواليس السينما
النقد الفني وتحليل المضمون السينمائي
10:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:29 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:44 GMT
17 د
ملفات ساخنة
لماذا تأخرت الجنائية الدولية في إصدار مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت وأعضاء من حماس؟
12:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240825/بعد-زيارته-لبنان-أين-اختفى-المتهم-الرئيسي-في-قضية-سرقة-القرن-العراقية؟-1092081142.html
بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟
بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟
سبوتنيك عربي
شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا حول مصير نور زهير، رجل الأعمال العراقي، المشتبه في ارتكابه لما يعرف بـ"سرقة القرن" الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليتم... 25.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-25T09:20+0000
2024-08-25T09:20+0000
العالم العربي
العراق
أخبار العراق اليوم
لبنان
أخبار لبنان
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101754/62/1017546233_0:122:2730:1658_1920x0_80_0_0_9be9137b07a3e5c15b112e4b6e715d2d.jpg
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن زهير المشتبه في تورطه بأكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، نجا من حادث مروري في بيروت، حيث وصل إلى مستشفى سانت تيريز على أطراف الضاحية الجنوبية، برضوض طفيفة.من جانبها، رجحت مصادر قضائية عراقية تأجيل محاكمة زهير على وقع إصابته في الحادث الذي يكتنفه بعض الغموض، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية ملاحقة عدة أسماء كبيرة في هذه القضية ومحاولة استرداد أموال الأمانات الضريبية التي تم اختلاسها من مصرف الرافدين الحكومي.وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادرها بعد أن مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".ورغم تردد أنباء تعرضه لحادث، أكد مصدر أمني لبناني أن زهير لم يمض في بيروت سوى 3 أيام، من دون أن يؤكد أو ينفي صحة ما تردد عن تعرض نور زهير لحادث سير خطير، فيما أبدت مصادر مسؤولة في مستشفى "سانت تيريز" في وسط بيروت، المنطقة التي قيل إن زهير أصيب فيها، تحفظها على مما تردد من معلومات عن حادث السير.وقالت المصادر بالمستشفى إنه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود رجل الأعمال العراقي المشتبه بتورطه في سرقة القرن، أو ما إذا كان دخل المستشفى من الأساس.زاد من الجدل نفي مصادر في الهلال الأحمر اللبناني وهيئة الدفاع المدني وجود لديها ملف باسم نور زهير أو ما يفيد بتعرضه لحادث ونقله لايا من المستشفيات في بيروت، وأنهما لم تنقلا جريحا في الحادث المشار إليه في منطقة بوسط بيروت.يشار إلى أن ما يعرف بـ"سرقة القرن" تعتبر أكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، يشتبه في التورط بها عدة أسماء كبيرة، حيث تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين الحكومي، وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن القضية، واصفا إياها بأنها نقطة سوداء في تاريخ العراق.ونقل موقع "شفق نيوز" عن السوداني قوله، خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إن "سرقة القرن" نُفذت بغطاء رسمي وتم تهريب نصف أموال تلك القضية إلى خارج البلد، كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.وأشاد رئيس الوزراء بهيئة النزاهة، حيث تمثل أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.وأوضح السوداني أن عمل الهيئة يختلف بوضوح عن المرحلة السابقة، مؤكدا وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.
https://sarabic.ae/20230816/إعلام-الإنتربول-يستلم-أسماء-مسؤولين-عراقيين-سابقين-متورطين-في-قضية-سرقة-القرن-1080126307.html
https://sarabic.ae/20230815/العراق-يطلب-منالإنتربول-اعتقال-4-مسؤولين-كبار-بالحكومة-السابقة-بتهم-تتعلق-بـسرقة-القرن-1080097489.html
العراق
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101754/62/1017546233_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_a969b0556dafd0ec846510f8c2a68508.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, لبنان, أخبار لبنان, الأخبار

بعد زيارته لبنان.. أين اختفى المتهم الرئيسي في قضية "سرقة القرن" العراقية؟

09:20 GMT 25.08.2024
© Sputnik . Igor Lotsman / الانتقال إلى بنك الصوربيروت - لبنان
بيروت - لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2024
© Sputnik . Igor Lotsman
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت الساعات الماضية جدلا واسعا حول مصير نور زهير، رجل الأعمال العراقي، المشتبه في ارتكابه لما يعرف بـ"سرقة القرن" الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت ليتم بعدها تداول أنباء عن تعرضه لحادث سير.
وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن زهير المشتبه في تورطه بأكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، نجا من حادث مروري في بيروت، حيث وصل إلى مستشفى سانت تيريز على أطراف الضاحية الجنوبية، برضوض طفيفة.
من جانبها، رجحت مصادر قضائية عراقية تأجيل محاكمة زهير على وقع إصابته في الحادث الذي يكتنفه بعض الغموض، في وقت تواصل فيه السلطات العراقية ملاحقة عدة أسماء كبيرة في هذه القضية ومحاولة استرداد أموال الأمانات الضريبية التي تم اختلاسها من مصرف الرافدين الحكومي.
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
إعلام: الإنتربول يستلم أسماء مسؤولين عراقيين سابقين متورطين في قضية "سرقة القرن"
16 أغسطس 2023, 09:11 GMT
وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادرها بعد أن مكث فيها لمدة ثلاثة أيام، حسبما ذكرت مصادر لموقع "شفق نيوز".
ورغم تردد أنباء تعرضه لحادث، أكد مصدر أمني لبناني أن زهير لم يمض في بيروت سوى 3 أيام، من دون أن يؤكد أو ينفي صحة ما تردد عن تعرض نور زهير لحادث سير خطير، فيما أبدت مصادر مسؤولة في مستشفى "سانت تيريز" في وسط بيروت، المنطقة التي قيل إن زهير أصيب فيها، تحفظها على مما تردد من معلومات عن حادث السير.
وقالت المصادر بالمستشفى إنه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود رجل الأعمال العراقي المشتبه بتورطه في سرقة القرن، أو ما إذا كان دخل المستشفى من الأساس.
زاد من الجدل نفي مصادر في الهلال الأحمر اللبناني وهيئة الدفاع المدني وجود لديها ملف باسم نور زهير أو ما يفيد بتعرضه لحادث ونقله لايا من المستشفيات في بيروت، وأنهما لم تنقلا جريحا في الحادث المشار إليه في منطقة بوسط بيروت.
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
العراق يطلب من"الإنتربول" اعتقال 4 مسؤولين كبار بالحكومة السابقة بتهم تتعلق بـ"سرقة القرن"
15 أغسطس 2023, 11:47 GMT
يشار إلى أن ما يعرف بـ"سرقة القرن" تعتبر أكبر فضيحة فساد مالي هزت العراق، يشتبه في التورط بها عدة أسماء كبيرة، حيث تم نهب 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين الحكومي، وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن القضية، واصفا إياها بأنها نقطة سوداء في تاريخ العراق.
ونقل موقع "شفق نيوز" عن السوداني قوله، خلال زيارته إلى هيئة النزاهة الاتحادية، إن "سرقة القرن" نُفذت بغطاء رسمي وتم تهريب نصف أموال تلك القضية إلى خارج البلد، كما وجه جميع الضباط والآمرين بتقديم كشف لذممهم المالية.
وأشاد رئيس الوزراء بهيئة النزاهة، حيث تمثل أداة أساسية في تنفيذ البرنامج الحكومي وما يتعلق بأولوية مكافحة الفساد، مثمناً الجهود المميزة للعاملين في الهيئة، التي رسخت الأمل لدى عامة الشعب بوجود إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وأوضح السوداني أن عمل الهيئة يختلف بوضوح عن المرحلة السابقة، مؤكدا وجوب الاستمرار بذات المسار المهني في العمل، خصوصا أن الرأي العام كان يحمل قلقا إزاء الانتقائية في مكافحة الفساد والصبغة السياسية في فتح الملفات، مثلما حصل في لجنة الأمر الديواني 29، وهو ما لم يعد موجوداً، حيث يجري العمل اليوم وفق القانون وبالتعاون مع الجهات التنفيذية والقضائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد إسرائيلي يشارك بمحادثات وقف إطلاق النار09:00 GMTРакеты, выпущенные из города Газа в сторону Израиля, 7 октября 2023 г - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... "حزب الله" يهاجم إسرائيل بمئات الصواريخ 08:53 GMTВоеннослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала